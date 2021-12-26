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濕冷聖誕假：灣區有雨 山區有雪

編譯組／綜合25日電         
聖誕灣區有雨，塞拉山有雪，假期旅行者可能面臨延誤。（電視新聞截圖）
聖誕灣區有雨，塞拉山有雪，假期旅行者可能面臨延誤。（電視新聞截圖）

聖誕節前後的天氣多變，灣區有雨，山區有雪。氣象部門提醒民眾，在整個周末和下周，最好不要到山區旅行。

國家氣象局表示，雨水將持續到假期的周末和下周，公眾應預期在這幾天會有小到中等的連綿降雨。

周六有陣雨，並有輕微的雷暴，最高氣溫將在55度左右，西南風將為每小時10至20英里。周六晚上也將有陣雨，並有輕微的雷暴，午夜之後有雨。最低氣溫將在45度左右，西風將為每小時10至20英里。周日將有雨，最高氣溫在50度以下，西風將為每小時10至20英里。

從12月21日周二到12月26日周日，各地平均有1.5到4英寸的降雨。以下是氣象局預測在該時間段內的降雨量：   納帕：2-3英寸，舊金山：2-3英寸，半月灣：2-3英寸，聖荷西：1.5-2英寸。

隨著潮濕天氣的持續，氣象部門將定期公布降雨總量報告。在平安夜和12月30日周四之間，灣區大多數地方可能會有至少一英寸甚至更多的雨水。

截至平安夜下午，沒有發出任何惡劣天氣警報。周四的時候，風暴導致人命：一輛汽車卡在密爾布瑞的一個被淹沒的地下通道中，兩具屍體從車中被打撈出來。

氣象部門表示，在暴風雨到來之前，雨水可能會在低窪地區和排水不暢的地方造成輕微的洪水、道路濕滑和地區積水，以及巖石滑坡和山體滑坡。

「好消息是，雨量將分散在許多天裡，這應該會減輕其主要影響，」氣象局灣區辦公室在一條推文中說。「但要準備好應對輕微的水災、道路濕滑，以及潛在的碎石流/泥石流。」

預計至下周塞拉山脈將降下數英尺的雪，可能會令前往山區過節的旅行者頭痛。氣象部門說，在整個周末和下周，「非常不鼓勵山區旅行。」

灣區 聖誕節 洪水

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