金山居民84%完成接種 華埠比率高 逾29萬人已打加強劑

舊金山市公共衛生局亞太裔事務經理吳毅做簡報。（翻攝自網絡會議）

舊金山 市疫情指揮中心在16日舉行的中文媒體圓桌會議上，發布舊金山市接種新冠病毒疫苗 一周年報告，以及目前全市疫情的最新情況。

舊金山市公共衛生局亞太裔事務經理吳毅在會上簡述了在過去的一年內，舊金山市在新冠病毒疫苗接種上取得的成果。他指出，舊金山市共接種了139萬1968劑新冠疫苗。80多萬的總居民人口中，有超過75萬3000名居民已經接種疫苗。現時在所有居民中，84%完成了疫苗接種，超過29萬名民眾接種新冠疫苗加強劑，其中在接種了新冠疫苗的亞裔 民眾中，45%接種了加強劑。

舊金山市內符合疫苗接種資格的人群中(5歲及以上)，超過90%已經接種至少一劑疫苗，84%完成疫苗接種。各區疫苗接種率(所有居民)：訪谷區82%，舊金山華埠80%，日落/Parkside區 77%，外列治文區76%，內日落區74%，內列治文區73%。

吳毅也簡報了舊金山市最新的疫情情況，以及亞裔確診病例、接種疫苗等數據。亞裔占舊金山市總人口約34%，新冠肺炎亞裔確診病例共10,081例，占全部確診病例的18.2%。截止至12月5日，每1萬名亞裔居民中有338宗確診病例，在所有族裔中占比率最低。共有246名亞裔因感染新冠肺炎而死亡，占全部因新冠肺炎而死亡個案的36.2%。82%的亞裔已經完成新冠疫苗接種。

為改善目前的加強針預約難的情況，市公共衛生局與東華醫院及社區機構合作，將於18日（周六）中午12時至下午3時30分，於華埠都板街(沙加緬度街至華盛街路段)進行流動疫苗接種。屆時將為18歲及以上的民眾接種莫德納加強劑，及為5歲至11歲兒童接種輝瑞兒童疫苗。