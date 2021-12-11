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灣區4地區下水道驗出Omicron 潛藏病例恐更多

編譯組／灣區10日電
衛生當局在灣區多個地區的下水道驗出Omicron病毒株，說明感染Omicron的人數要比已公布的要多。（Getty Images）
衛生當局在灣區多個地區的下水道驗出Omicron病毒株，說明感染Omicron的人數要比已公布的要多。（Getty Images）

隨著令人擔憂的新變種新冠病毒Omicron灣區蔓延，聖他克拉拉縣10日公布出現第一例Omicron病例，衛生當局也在其他四個地區的下水道廢水中驗出Omicron病毒株，說明將有更多Omicron病例陸續出現。這四個下水道分別位於巴洛阿圖、洛斯阿圖、洛斯阿圖山（Los Altos Hills）和山景城。

加州病毒傳播率前一陣子才剛趨於平穩並開始下降，感恩節後病例再度激增，因為Delta的威脅還未解除，半路又殺出Omicron，儘管聯邦衛生官員10日公布數據，指到目前為止，Omicron僅造成一人住院，沒有造成任何死亡，但仍應謹慎防範，防止疫情再擴散。

聖他克拉拉縣衛生官員10日除了公布縣內出現第一例Omicron病例之外，還表示，首次進行的廢水監測顯示，他們在聖縣北部一個住有約21萬3000名居民的地區驗出了Omicron病毒株，這裡是聖縣第一例Omicron病例居住的地區，也是受監測的四個下水道所在的地區之一。

協助聖縣監測廢水是否含有Omicron病毒株的史丹福大學土木工程學教授波漢（Alexandria Boehm）表示，他們已在廢水中識別出Omicron病毒株部分基因密碼，和一項特有的變異特徵。他說：「我們在聖縣北部的廢水中偵測到大量Omicron的組成部分，意味著應該有更多住在這個下水道地區的居民已感染了Omicron。」

加州衛生廳也表示，在麥塞德縣（Merced County）收集到的廢水樣本也含有Omicron病毒株，說明Omicron病毒株早在11月25日世界衛生組織（WHO）宣布它是一個需要關注的變異病毒株之前，就已存在加州。不過，儘管在廢水中驗出Omicron病毒株，麥塞德縣目前還未傳出有任何Omicron確診病例。

灣區目前確診的Omicron病例共有七例，首例是1日公布的舊金山居民，其他6例是屋崙凱瑟醫院（Kaiser Oakland Medical Center）集體染疫的11名員工中的6人，其餘感染者的樣本目前還在進行基因定序比對中。

加州目前新冠病毒傳播率已從感恩節前的橙級「顯著傳播」（substantial）重回紅級「高度傳播」（high），灣區各縣原本處於黃級「中度傳播」（moderate），現在已重回橙級。加州11月26日的過去七天平均確診率為每10萬人中有78.4例，12月9日已增加為每10萬人中有117例。

Omicron 加州 灣區

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