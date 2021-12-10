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搶救絕美北加海岸線土地 舊金山環團計畫3690萬買下

編譯組／美聯社9日電
舊金山環保團體計畫買下五哩絕美的北加州「失落海岸」土地。（美聯社）
舊金山環保團體計畫買下五哩絕美的北加州「失落海岸」土地。（美聯社）

舊金山一環保團體9日表示，他們計畫從伐木公司手中買下北加州一段5哩長的美麗海岸線土地，以免它受伐木破壞，並將於日後對外開放。

拯救紅木聯盟（Save the Redwoods League）表示，如果能在年底前籌足資金，他們將以3690萬元向索波公司（Soper Company）買下德維比斯牧場（DeVilbiss Ranch）。

拯救紅木聯盟執行長哈德（Sam Hodder）說：「這是一片可以鼓舞人心的加州土地，是一個千載難逢的機會。」

這個牧場坐落於大部分未經開發的「失落海岸」（Lost Coast）南端，是一片未經整治、沒有高速公路經過的土地，周圍都是禁止公眾進入的林地。

舊金山環保團體計畫買下5哩北加州「失落海岸」土地，以免它受伐木破壞。（美聯社）
舊金山環保團體計畫買下5哩北加州「失落海岸」土地，以免它受伐木破壞。（美聯社）

牧場的森林一路綿延到與世隔絕的海灘，海浪拍打著海蝕柱，茂密的森林長滿了綠色蕨類和厚厚的苔蘚，百年紅木和冷杉直衝雲霄。這裡有兩條溪流，是銀鮭和鱒魚的棲息地，麋鹿、梅花鹿和山獅也以此為家。在這裡還可以看到瀕臨絕的物種，例如北方斑點鴞（northern spotted owl）、斑海雀（marbled murrelet）和太平洋漁貂（Pacific fisher）。

在山稜線上仍可看到部分樹齡較大的紅木，這些紅木因為終年被強風吹襲，導致頂部糾結，木材價植較低，因此逃過被鋸的命運。

哈德指出，這筆物業靠近洛克波特（Rockport），位於舊金山以北約155哩處，是加州從俄勒岡州邊界到大索爾（Big Sur）的紅木海岸線中最大一筆私人土地。地主索波公司家族從事伐木業160多年，因為決定結束事業，所以出售這筆土地。

索波行政主席史達克（Aric Starck）說：「你很難在非第三世界國家買到長達5哩的海岸線，它絕無僅有。」他透露，參與競標的還有其他伐木公司、牧場和環保團體。

由於這片5平方哩的土地一直是有選擇性砍伐，因此沒有明顯的砍伐痕跡，大部分的森林都是二次生長的紅木，樹齡介於80年到100年之間，最高高度達200呎。

索波公司三年前開始出售他們擁有的172平方哩土地，目前已賣出五分之四，他們計畫在明年底前將剩餘的五分之一也賣出。史達克說：「這是公司歷史上一個悲傷時刻，這些都是非常獨特的土地，很難與它們說再見。」

拯救紅木聯盟還擁有洛克波特海灘南邊的一筆土地，還有牧場正北方與辛克萬野生州立公園（Sinkyone Wilderness State Park）相連的Shady Dell區，他們計畫，最終會將這些土地都交給公共或部落機構管理。

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