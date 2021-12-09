都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

屋崙凱瑟醫院（Kaiser Permanente）8日表示，該院上周發現12例疑似由Omicron 變異病毒株引起的確診病例，其中11例是醫院員工，而在這些病例被證實前，至少有16名病人和其他醫院員工與病例有過接觸。

據了解，這11名染疫的屋崙凱瑟醫院工都參加了在威斯康辛州舉行的一場婚禮，這場婚禮被認為是這次集體染疫的罪魁禍首。在消息證實的五天前，阿拉米達縣衛生官員表示，他們正在調查當地與11月27日的婚禮有關的12例新冠病例。

阿拉米達縣衛生局表示，截至8日，這12例病例有6例已被證實是由Omicron病毒株引起，但到目前為止，還未有跡象顯示Omicron病毒已在這個群體之外傳播開來。阿拉米達縣衛生局發言人巴拉姆（Neetu Balram）表示，截至7日下午，他們沒有獲得任何與此次集體染疫有關的本地傳播紀錄。

凱瑟表示，這11名染疫的員工都已完全接種，同時也接種完補強針。凱瑟在聲明中說：「這些染疫的員工是在外州一場婚禮中感染到病毒，並非是院內感染。他們目前都在家進行隔離，症狀輕微。」

凱瑟指出，第一名染疫員工是在11月30日通報出現症狀。在染疫員工出現症狀之前，有八名病人和其他八名員工可能與染疫員工有過接觸，這些病人和員工現在已經被隔離，也接受了病毒檢測，目前還沒有人確診。

凱瑟說：「本院可能暴露病毒的窗口是孤立且短暫的，因為少數染疫的員工在出現症狀前，只與病人有過短暫接觸，而且所有員工在院內都遵守了防疫規定。」

凱瑟還表示，他們遵守聯邦疾病防治中（CDC）的規定，任何確診新冠肺炎或疑似感染新冠肺炎的員工都不能來上班。

在舊金山 1日宣布美國首例Omicron病例後，Omicron病例陸續在夏威夷州、科羅拉多州、威斯康辛州、紐約州等20個州被發現。加州 衛生廳表示，截至7日，加州已發現11例Omicron病例，包括舊金山1例、長堤1例、洛杉磯3例、阿拉米達縣6例，全部都是已完全接種者，其中10人年齡不到50歲，但都不需要住院。