我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

人力短缺 屋崙社區籲警員增至850名

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠藍天使義工參加記者會。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠藍天使義工參加記者會。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙暴力犯罪飆升、警局人手短缺疲於應對之際，屋崙華埠商會7日聯合各大商會、宗教領袖、藍天使義工巡邏隊舉行記者會，呼籲增加警力。商會主席陳錫澎表示，希望市財政每年支持四期警察學院，並增加加州公路巡警的巡邏。而全備福音教會主教傑克遜（Bob Jackson）呼籲，應將警局人手增加到850人，以維護社區安全。

陳錫澎：每年開4期警察學院

針對治安問題，屋崙華埠商會主席陳錫澎呼籲增加警力，每年開四期警察學院。（記者劉先...
針對治安問題，屋崙華埠商會主席陳錫澎呼籲增加警力，每年開四期警察學院。（記者劉先進 ／攝影）

陳錫澎表示，一次次的舉行記者會，試圖解決公共安全問題。目前屋崙治安惡化，沒有人獨善其身、是安全的，任何人都能成為犯罪受害者。截至目前，屋崙有600多起槍擊，2500起搶劫，至少500起劫車，很多團夥攻擊洗劫藥店、商店和大麻店。過去12個月，屋崙失去很多警員，警員從700多個，變成670多個。他督促市議員將警員人數恢復到792人，市府須為每年4期警察學院提供資金。還呼籲，公路巡警增加巡邏，不僅要在高速路上巡邏，還要在國際大道（International Blvd）和聖巴布羅大道（San Pablo Avenue）等城市街道上巡邏，並希望增加攝像頭，繼續加大警方識別車牌的裝備，以打擊犯罪。

此前市議會投票凍結55個警員職位，警局人手大筆流失。警長阿姆斯壯上周透露，屋崙目前有676個警員，而2020年同期有740名，減少64人，這是警局近年來最少的人手。

宗教領袖：司法問題頗多

主教傑克遜呼籲，屋崙警力應該增加到850人。（記者劉先進 ／攝影）
主教傑克遜呼籲，屋崙警力應該增加到850人。（記者劉先進 ／攝影）

主教傑克遜表示，屋崙警員相繼離去，司法系統問題頗多，當警員逮捕手中有槍或殺人的嫌犯時，這些人在簽署相關文件前就已被釋放到街道上，繼續為非作歹。「市議會和市長還應該做更多工作。屋崙警員辭職後，又去到阿拉米達縣警工作。政府應將這些警員帶回來，在屋崙巡邏，保護社區安全。我們需要850名警員在屋崙執法。」

屋崙教區主教巴伯（Bishop Michael C. Barber）說，他在周六下午散步時被人用槍指著（搶劫），就在位於屋崙市中心的教堂外。此外，在主日彌撒期間，一個拿著刀的瘋子，威脅牧師，牧師嚇得躲在椅子下。「我們致電警局，他們說沒人足夠人手可以過來。還有多少市民被殺，市議會才會重新撥款給警局，安排足夠人手保護我們？壞人犯罪沒有後果，因為沒有足夠的警員保護。」

非裔商會：根源上解決犯罪

非裔商會主席亞當斯說，要投資就業、可負擔房和商業，從根源上解決犯罪問題。（記者劉...
非裔商會主席亞當斯說，要投資就業、可負擔房和商業，從根源上解決犯罪問題。（記者劉先進 ／攝影）

非裔商會主席亞當斯（Cathay Adams）和兩個親戚一起上台講話。她說，親戚勞倫斯（Trevor Lawrence）被四個非裔嫌犯持槍搶劫，因為他有降級衝突的經驗，所以平安無事。另一親戚喬納森（Jonathan）在同一區域被搶劫，劫匪在車上說，「今天我不開槍打你。」

亞當斯說，今年，她至少四次看到有人從車上跳下來實施搶劫。「我們沒有足夠的警員接管社區，阻止犯罪。」

在講話時，亞當斯一度泣不成聲。她呼籲對就業項目進行更大規模的資助，並投資處於困境中的商戶和可負擔得住房，以解決犯罪的根本原因。「我們不僅僅需要最低時薪的工作，還需要一個社區勞動協議。」

亞當斯說，上周，在屋崙競技場（Coliseum）區域，有1000多人在找工作，人們想要就業，需要的不是最低時薪的工作。「那些搶劫和偷盜的人，有時能賺取1萬到1萬5000元，你怎麼能說服他們，不去犯罪，卻去找一份最低時薪的工作？這不是解決問題的正確方法。一個白人進入監獄服刑，出來後可以接受培訓，找到年薪6萬的工作，如果你想確保自己的家庭得到保護，這就是我們面臨的問題。」

屋崙大都會商會主席萊斯利（Barbara Leslie）、拉丁裔商會主席帕蒂達（Joe Partida）、越南裔商會主席詹尼弗·陳（Jennifer Tran）也出席記者會。

圖為屋崙警員在華埠駐扎巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
圖為屋崙警員在華埠駐扎巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 亞當斯 警察

上一則

南灣多家餐館被砸 華人全程目擊犯罪現場

下一則

屋崙暴力犯罪激增 市議會批准加開2期警察學院

延伸閱讀

紐約獨步全美 下令私企員工全面接種疫苗

紐約獨步全美 下令私企員工全面接種疫苗
史無前例 準紐約市長亞當斯過渡團隊多達750人

史無前例 準紐約市長亞當斯過渡團隊多達750人

亞當斯、蘭德建工作組 與社區組織更好合作

亞當斯、蘭德建工作組 與社區組織更好合作
亞當斯成立「NYC SPEAKS」 鼓勵民眾向市府建言

亞當斯成立「NYC SPEAKS」 鼓勵民眾向市府建言
蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31
舊金山聯合購物廣場上，隨處可見被木板包圍的店面。（記者李怡／攝影）

店面櫥窗釘木板 民怨：沒了節日氣氛

2021-11-30 20:31

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心