人力短缺 屋崙社區籲警員增至850名

屋崙華埠藍天使義工參加記者會。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 暴力犯罪飆升、警局人手短缺疲於應對之際，屋崙華埠商會7日聯合各大商會、宗教領袖、藍天使義工巡邏隊舉行記者會，呼籲增加警力。商會主席陳錫澎表示，希望市財政每年支持四期警察 學院，並增加加州公路巡警的巡邏。而全備福音教會主教傑克遜（Bob Jackson）呼籲，應將警局人手增加到850人，以維護社區安全。

陳錫澎：每年開4期警察學院

針對治安問題，屋崙華埠商會主席陳錫澎呼籲增加警力，每年開四期警察學院。（記者劉先進 ／攝影）

陳錫澎表示，一次次的舉行記者會，試圖解決公共安全問題。目前屋崙治安惡化，沒有人獨善其身、是安全的，任何人都能成為犯罪受害者。截至目前，屋崙有600多起槍擊，2500起搶劫，至少500起劫車，很多團夥攻擊洗劫藥店、商店和大麻店。過去12個月，屋崙失去很多警員，警員從700多個，變成670多個。他督促市議員將警員人數恢復到792人，市府須為每年4期警察學院提供資金。還呼籲，公路巡警增加巡邏，不僅要在高速路上巡邏，還要在國際大道（International Blvd）和聖巴布羅大道（San Pablo Avenue）等城市街道上巡邏，並希望增加攝像頭，繼續加大警方識別車牌的裝備，以打擊犯罪。

此前市議會投票凍結55個警員職位，警局人手大筆流失。警長阿姆斯壯上周透露，屋崙目前有676個警員，而2020年同期有740名，減少64人，這是警局近年來最少的人手。

宗教領袖：司法問題頗多

主教傑克遜呼籲，屋崙警力應該增加到850人。（記者劉先進 ／攝影）

主教傑克遜表示，屋崙警員相繼離去，司法系統問題頗多，當警員逮捕手中有槍或殺人的嫌犯時，這些人在簽署相關文件前就已被釋放到街道上，繼續為非作歹。「市議會和市長還應該做更多工作。屋崙警員辭職後，又去到阿拉米達縣警工作。政府應將這些警員帶回來，在屋崙巡邏，保護社區安全。我們需要850名警員在屋崙執法。」

屋崙教區主教巴伯（Bishop Michael C. Barber）說，他在周六下午散步時被人用槍指著（搶劫），就在位於屋崙市中心的教堂外。此外，在主日彌撒期間，一個拿著刀的瘋子，威脅牧師，牧師嚇得躲在椅子下。「我們致電警局，他們說沒人足夠人手可以過來。還有多少市民被殺，市議會才會重新撥款給警局，安排足夠人手保護我們？壞人犯罪沒有後果，因為沒有足夠的警員保護。」

非裔商會：根源上解決犯罪

非裔商會主席亞當斯說，要投資就業、可負擔房和商業，從根源上解決犯罪問題。（記者劉先進 ／攝影）

非裔商會主席亞當斯 （Cathay Adams）和兩個親戚一起上台講話。她說，親戚勞倫斯（Trevor Lawrence）被四個非裔嫌犯持槍搶劫，因為他有降級衝突的經驗，所以平安無事。另一親戚喬納森（Jonathan）在同一區域被搶劫，劫匪在車上說，「今天我不開槍打你。」

亞當斯說，今年，她至少四次看到有人從車上跳下來實施搶劫。「我們沒有足夠的警員接管社區，阻止犯罪。」

在講話時，亞當斯一度泣不成聲。她呼籲對就業項目進行更大規模的資助，並投資處於困境中的商戶和可負擔得住房，以解決犯罪的根本原因。「我們不僅僅需要最低時薪的工作，還需要一個社區勞動協議。」

亞當斯說，上周，在屋崙競技場（Coliseum）區域，有1000多人在找工作，人們想要就業，需要的不是最低時薪的工作。「那些搶劫和偷盜的人，有時能賺取1萬到1萬5000元，你怎麼能說服他們，不去犯罪，卻去找一份最低時薪的工作？這不是解決問題的正確方法。一個白人進入監獄服刑，出來後可以接受培訓，找到年薪6萬的工作，如果你想確保自己的家庭得到保護，這就是我們面臨的問題。」

屋崙大都會商會主席萊斯利（Barbara Leslie）、拉丁裔商會主席帕蒂達（Joe Partida）、越南裔商會主席詹尼弗·陳（Jennifer Tran）也出席記者會。