科技業跨足餐飲 矽谷段純貞牛肉麵將開幕

台灣的牛肉麵師傅親自烹煮原汁原味的牛肉麵。（記者江碩涵／攝影）

看準矽谷 市場潛力，不少台灣連鎖餐飲店進軍美西加州 ，強打國際盃。台灣連鎖牛肉麵店「段純貞」8日即將在矽谷庫比蒂諾開幕剪綵，月中正式營運，不僅找來台灣的牛肉麵師傅親自烹煮牛肉麵，同時也復刻台灣店面的裝潢、桌椅，連碗盤筷子都由台灣進口而來，進入到店面彷彿回到台灣，相當令人懷念，也一圓離家遊子思鄉之情。

加州段純貞牛肉麵裝潢、桌椅、碗盤筷子都由台灣進口而來，進到店面彷彿回到台灣。（記者江碩涵／攝影）

更令人驚訝的是，加州段純貞牛肉麵代理商Rommie（蔡勳璽）居然是從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業，而這也是他第一次投入餐飲事業。

Rommie說，家族一直以來都在製造電腦周邊產品，如鍵盤等硬體設備，讀企管系的他，則負責管理製造業。五年多前Rommie因緣際會移民到矽谷，由於家族將公司出售了，他一邊休息整頓、一邊陪孩子讀書成長、一邊也思索著人生的下一步。

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

他說，雖然矽谷已有相當多華人餐飲業，但台灣原汁原味的牛肉麵仍然相當難尋，某次回台灣時吃到了段純貞牛肉麵，因此起心動念想把牛肉麵的味道帶到矽谷，因此向段純貞牛肉麵的母公司—六角國際申請美國加州總代理，著手跨足創業的計畫。

無論是牛肉麵或蛋炒飯，都相當有台灣味。（記者江碩涵／攝影）

從未經營過餐飲業的Rommie一開始開店才發現原來要在矽谷開間店，是件多麼不容易的事。他從兩年半前開始申請餐飲執照許可證，一路上遇到新冠疫情大爆發、經濟停擺、建設停工，緊接著又開始遇到缺工缺料等問題，等待工人來施工裝潢、安裝設備就等了非常久的時間，為了講究細節，店內的所有桌椅、碗盤筷子、熬煮湯頭的中藥材等，全部都從台灣海運進口，又遇上貨櫃壅塞事件，讓他花了足足兩年，才有辦法開店。

台灣段純貞牛肉麵台灣經理、師傅親自到美國，指導當地廚師製作出烹煮牛肉麵的SOP流程。後方為代理商Rommie，從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

Rommie說，為了真的符合原店的口味，他也請台灣段純貞牛肉麵的區經理及師傅到美國，親自指導當地廚師，並製作出烹煮牛肉麵的SOP流程。段純貞牛肉麵師傅說，她們從未到過美國，沒想到無論是水質、牛肉或鹽巴，都與台灣不同，以牛肉來說，美國牛肉烹煮過後縮水比率高達45%，不像台灣牛，因此為了牛肉的縮水比率、入味程度等，她們做了各種嘗試，最後得到最精準的數據，並訂下標準烹煮流程。

加州段純貞牛肉麵裝潢、桌椅、碗盤筷子都由台灣進口而來，進到店面彷彿回到台灣。（記者江碩涵／攝影）

為了麵條，Rommie也下足了研究工夫，有朋友推薦他波特 蘭有家手工麵廠品質不錯，他為此還特地去波特蘭視察，不過最後還是在矽谷當地找到了麵廠，全面供應，也復刻了台灣牛肉麵細麵的口味。

段純貞牛肉麵庫比蒂諾店即將正式營運，這也是段純貞牛肉麵暨香港後，第二個進軍的國家，同時也是全美國第一間。Rommie說：「日本拉麵都可以成為日本文化的一部分了，台灣牛肉麵也應該不落人後，成為台灣代表。」Rommie將持續展店，並引入更多六角國際旗下店家進美國，他將以矽谷為中心點，向加州各處開枝散葉，不僅可以讓海外遊子更接近家鄉的味道，同時也推廣台灣牛肉麵給更多美國人知道。