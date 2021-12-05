舊金山市長專欄／金山抵抗Omicron 鼓勵接種疫苗、加強劑
親愛的讀者：
2021年11月26日，世界衛生組織將一個新的變種B.1.1.529歸類為「受關注變種」，並將其命名為Omicron。美國疾病控制與預防中心一直積極監測和為這個變種作準備，我們將繼續與國內和全球其他公共衛生合作，以了解更多相關訊息。
於11月29日，加州和舊金山的公共衛生局證實，最近一名加州居民的新冠病例是由Omicron變種引起。這名人士為舊金山居民，於2021年11月22日從南非旅遊回國，已自我隔離，並出現了輕微症狀。當局正在繼續與這名人士談論與其有緊密接觸過的其他人士。
疫苗接種率 舊金山最高
而在舊金山，我們是全國疫苗接種率最高、死亡率最低的地方之一，這有賴舊金山居民從疫情開始就互相保護等重要行動。
我們明白到，在舊金山市內檢測到Omicron變種只是時間問題，市府一直所做的工作已經為我們處理這個病毒變種做好了準備。在此，我們繼續鼓勵每個人接種疫苗，接種加強劑，並採取措施保護彼此的健康及安全。
隨著Omicron變種的出現，進一步強調了疫苗接種、加強劑和一般預防措施都是預防新型冠狀病毒的重要關鍵。5歲及以上的人都應該接種疫苗，而18歲以上的人亦應該接種疫苗加強劑。舊金山是世界上疫苗接種率最高的地方之一，占總人口的81%，目前每天亦為5000多名人士接種疫苗加強劑。舊金山還制定了其他安全措施，例如室內公共場所內佩戴口罩的規定，一些商業的疫苗接種要求證明，以及強化測試和監控系統。這些安全措施使我們能夠有效地抵抗例如Omicron的新冠病毒變種。
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敬安！
舊金山市長 倫敦．布里德
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