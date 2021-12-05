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美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

舊金山市長專欄／金山抵抗Omicron 鼓勵接種疫苗、加強劑

舊金山市長布里德
市長布里德、安老自助處行政總監鍾月娟和市政府官員到華埠邵逸夫爵士夫人康樂中心慰問耆老。（圖：市長辦公室提供）
市長布里德、安老自助處行政總監鍾月娟和市政府官員到華埠邵逸夫爵士夫人康樂中心慰問耆老。（圖：市長辦公室提供）

親愛的讀者：

2021年11月26日，世界衛生組織將一個新的變種B.1.1.529歸類為「受關注變種」，並將其命名為Omicron。美國疾病控制與預防中心一直積極監測和為這個變種作準備，我們將繼續與國內和全球其他公共衛生合作，以了解更多相關訊息。

於11月29日，加州和舊金山的公共衛生局證實，最近一名加州居民的新冠病例是由Omicron變種引起。這名人士為舊金山居民，於2021年11月22日從南非旅遊回國，已自我隔離，並出現了輕微症狀。當局正在繼續與這名人士談論與其有緊密接觸過的其他人士。

疫苗接種率 舊金山最高

而在舊金山，我們是全國疫苗接種率最高、死亡率最低的地方之一，這有賴舊金山居民從疫情開始就互相保護等重要行動。

我們明白到，在舊金山市內檢測到Omicron變種只是時間問題，市府一直所做的工作已經為我們處理這個病毒變種做好了準備。在此，我們繼續鼓勵每個人接種疫苗，接種加強劑，並採取措施保護彼此的健康及安全。

隨著Omicron變種的出現，進一步強調了疫苗接種、加強劑和一般預防措施都是預防新型冠狀病毒的重要關鍵。5歲及以上的人都應該接種疫苗，而18歲以上的人亦應該接種疫苗加強劑。舊金山是世界上疫苗接種率最高的地方之一，占總人口的81%，目前每天亦為5000多名人士接種疫苗加強劑。舊金山還制定了其他安全措施，例如室內公共場所內佩戴口罩的規定，一些商業的疫苗接種要求證明，以及強化測試和監控系統。這些安全措施使我們能夠有效地抵抗例如Omicron的新冠病毒變種。

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敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德

市長布里德、安老自助處行政總監鍾月娟和市政府官員到華埠邵逸夫爵士夫人康樂中心慰問...
市長布里德、安老自助處行政總監鍾月娟和市政府官員到華埠邵逸夫爵士夫人康樂中心慰問耆老。（圖：市長辦公室提供）
布里德市長在感恩節訪問華埠救世軍，切火雞與民眾一同賀節。（圖：市長辦公室提供）
布里德市長在感恩節訪問華埠救世軍，切火雞與民眾一同賀節。（圖：市長辦公室提供）

舊金山 疫苗 Omicron

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