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灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

編譯組／灣區3日電
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）3日宣布，灣區一個盜竊集團的成員已被判刑，他稱這是加州史上最大規模的集體盜竊案件之一。

同夥認罪 判刑3年-30天

刑事起訴書指出，這個盜竊集團的犯案時間從2019年8月持續到2020年9月，聖馬刁縣警方和加州司法廳調查員從東灣康柯德（Concord）一個倉庫和嫌犯住家搜出來自CVS、Walgreens、Target百貨等零售商店價值約800萬元的贓物和約8萬5000元現金，還從集團成員的各個銀行帳戶沒收了近190萬元。

主要被告德雷哥（Danny Louis Drago）是康柯德居民，他承認多項重罪指控，被判處六年徒刑，同謀莫拉雷斯（Edgar Geovany Robles Morales）、維拉紐瓦（Isis Vasquez Villanueva）、維拉托羅（Jose Villatoro）和佛勒（Michelle Renee Fowler）也已認罪，他們的刑期從3年到30天不等。

海外銷贓 利用洗錢匯回美

加州司法廳表示，這項調查由加州司法廳、聖馬刁縣警方和各地方檢察長辦公室從2020年4月開始進行，五名被告於2020年9月被捕。檢方表示，從灣區零售商店盜來的贓物多半都被運往海外銷售，再透過多個不同的銀行帳戶洗錢將獲利匯回美國。

聖馬刁縣警局警長波拉諾斯（Carlos Bolanos）指出，他們調查所有在聖馬刁縣內發生的盜竊事件，包括零售盜竊、商業建築入室盜竊、住宅入室盜竊和汽車盜竊，搜查地點涵蓋多個住家和10多個倉庫。

當局從盜竊集團的倉庫搜出價值約800萬元的贓物。（加州檢察廳提供）
當局從盜竊集團的倉庫搜出價值約800萬元的贓物。（加州檢察廳提供）

邦塔3日在柏林甘（Burlingame）一家CVS藥房外召開記者會表示，這項宣判是對有意參與「無恥」組織性零售盜竊的人的警告。他說：「我要明確地表示，組織性零售盜竊是非法的，是嚴重的犯罪行為，會造成大家今天看到的這種後果。犯罪者一定會被追究責任，承擔應有的後果。」

邦塔指出，組織性零售盜竊犯罪並非只有偷盜這麼簡單，被盜商品轉賣後還會用來資助其他非法活動，包括人口販賣和其他組織性犯罪。

儘管零售盜竊犯罪在美國各大城市都有發生，但全國零售商聯盟（National Retail Federation）發現，舊金山灣區組織性零售犯罪的嚴重程度僅次於洛杉磯。

舊金山當局已承諾將對零售犯罪進行鎮壓、派出更多警察巡邏、提供更多調查資金、並進行逮捕。舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）已對感恩節前在聯合廣場大規模打砸搶的九名嫌犯提起重罪指控。

加州 灣區 舊金山

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犯罪頻傳 加州入店盜竊法 加重刑責聲浪起

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