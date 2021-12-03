屋崙臨時議長盛滔提議 5萬獎勵金幫助招聘新警員

屋崙臨時議長盛滔提議，提供5萬現金招聘更多警員。(Getty Images)

屋崙 市期望雇用更多警察 ，因為該市面臨暴力犯罪 案件數量飆升。屋崙臨時議長盛滔(Sheng Thao)2日宣布新警察招聘激勵提案，提供5萬元現金獎勵款項，欲爭取更多想到屋崙警察局工作的有經驗警察。

屋崙目前有60個警察職位空缺。正在競選市長的盛滔認為，這個數字無法接受。屋崙商家近來頻頻遭受結夥武裝搶劫襲擊，屋崙市今年迄今已有127起凶殺案。

「我們現正處於公共安全緊急狀況。」盛滔表示，暴力案件頻傳，感覺就像每天都要面臨新的毫無意義悲劇。於此同時，警察人力也無資源提供足夠服務。新提案目的是加速招聘警察過程，透過提供現金獎金，希望能儘快填補警察職務空缺。她也呼籲屋崙市與招聘機構合作，在全國進行警察招聘。

盛滔在視訊新聞發表會表示，期望招聘的警員並非新人，也與傳統警校畢業新生不同，而是已有豐富經驗、準備好能在街上擔任巡邏工作的警察。根據提案計畫，這些新招聘有經驗警員到屋崙警局，將可獲得5萬元現金獎金。

為了留住這些招聘警員，若上任後五年內離職、必須按比例償還獎金。任何在18個月離開的警員，必須償還全部獎金。

屋崙積極招聘有經驗警察目標，是為了改善警局911回應時間、提高警察能見度、擴增停火計畫。

今年9月，盛滔曾是2年內僅資助4所警察學院的6名市議員之一。自此之後，她已改變想法。

參與反暴力停火計畫的牧師狄克森(Billy Dixon Jr)表示，招聘警察激勵獎金將是「屋崙市額外獎勵，可讓有經驗警察能上街巡邏。」

盛滔的新招聘激勵計畫內容將於7日提交給市議會。