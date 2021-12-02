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美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

Omicron症狀可能較輕 但傳播力快速

記者李榮／灣區報導
在疫苗的普及之下，原本許多人認為已經露出疫情曙光，但Omicron變種病毒又讓許多地方的防疫規定再次緊縮。（記者李榮／攝影）
在疫苗的普及之下，原本許多人認為已經露出疫情曙光，但Omicron變種病毒又讓許多地方的防疫規定再次緊縮。（記者李榮／攝影）

經歷了將近兩年的新冠肺炎（COVID-19）疫情後，多數民眾早已對疫情感到疲乏，但沒想到在感恩節周末又傳出新的新冠變種病毒Omicron出現，而且12月1日發現，美國的首例就出現在舊金山；不過有些專家認為，感染Omicron的症狀可能不會比以前的變種更嚴重，而目前的疫苗也應該對變種病毒有一定的保護能力；不過，新變種病毒的傳播力可能非常快速。

根據加州健康媒體（Californiahealthline.org）報導，正式名稱為「B.1.1.529」的Omicron變種病毒，是在11月於幾個南非國家開始出現蹤跡。在發現Omicron出現後，幾個國家立刻實施旅行禁令，希望藉此防堵變種病毒進入國內。這些禁令是否能有效減緩傳播仍是未知數，然而，肯特州立大學流行病學家史密斯（Tara Smith）表示：「正如我們以前和現在所見，像是一旦馬離開了馬棚，旅行禁令就無濟於事。」

11月下旬時美國還沒有任何Omicron確診病例，但事實上專家早就警告變種病毒出現在美國是遲早的事，而且很可能早已經進入美國，只是尚未被發現。科學家不確定Omicron最初出現的確切地點，但估計是發生在一個南非國家。專家認為南非地區的疫苗接種率偏低，可能為Omicron的突變創造有利的條件。

史密斯表示：「非洲許多國家的人口免疫力很低，南非只有大約30%的人接種疫苗。在大部分缺乏免疫力的人口中，病毒會『橫掃而過』，每個新感染的人都提供了讓病毒發生變異的機會。」

Californiahealthline.org指出，公共衛生官員對變種病毒採取緊急回應的原因，是擔憂新變種的突變數量和性質。據「紐約雜誌」的看法，南非衛生官員指出了50個顯著的突變，其中30個發生在病毒的關鍵結構刺突蛋白上，「數量比以前的變種還要多！」而牛津大學進化生物學家卡祖拉基斯（Aris Katzourakis）也在科學期刊上指出，「如果我們尋找會改變傳染力的突變，這個變種擁有了所有一切。」

但是科學界也認為，目前尚不確定的是這些突變的合作方式，以及如何創造出不論何時都能擊敗Delta的變種，「如果Omicron變得像Delta一樣容易傳播，我們不會對此感到震驚。」

至目前為止，早期對於這次新變種病毒的證據有些互相矛盾。不過也有跡象顯示，感染Omicron的症狀可能不會比以前的變種更嚴重。南非醫學協會主席庫切（Angelique Coetzee）就表示，在未接種疫苗的人群中發現的早期病例，都是顯示輕微的症狀。

但對於老年人和健康有問題的患者是否也只出現輕微症狀，還有待觀察。另一個可以觀察的點是，目前還沒有在Omicron的傳播中看到重症病例，但也有可能是因為仍為時過早。

加州健康媒體認為，目前科學家謹慎樂觀，認為像對抗Delta一樣 ，現有疫苗在碰到Omicron時也將具有保護力，至少能夠預防重症和需要住院治療。加州大學舊金山分校醫學系教授甘地（Monica Gandhi）就表示，南非和以色列也發現這個變種，「當地科學家表示，在接種疫苗的人群中沒有發現罹患重症。」

此外，莫德納、輝瑞和強生等疫苗製造商已經根據今年年初擬定的變種分析協定，在實驗室中測試現有疫苗對抗Omicron的有效性，結果預計會在一兩周內會出爐。

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