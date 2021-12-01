車隊快閃搶劫飆升 屋崙部署戰術打擊

屋崙警長阿姆斯壯在線上記者會表示，警局在市內四個扇形區域，分別部署經過特別訓練的戰術響應小組，以應對飆升的多個嫌疑人駕駛車隊快閃搶劫。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙 警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）11月30日在線上記者會表示，截至目前，屋崙已發生127起兇殺案。警局在市內四個扇形區域，分別部署經過特別訓練的戰術響應小組，以應對飆升的多個嫌疑人駕駛車隊快閃搶劫（caravan robberies）。

電視台亞裔保安殉職

本報25日報導，有電視台攝製組記者24日中午到屋崙市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，結果有人搶劫，並開槍打中電視台隨行保安、退休亞裔警員凱文．西田( Kevin Nishita )。西田27日不治身亡。

阿姆斯壯表示，西田深受警員和同事的愛戴。警方也發布了參與此次犯罪的嫌犯車輛監控照片，車子是2004到2008年、Acura T L白色四門、帶天窗的車，且沒有車牌。警方和屋崙犯罪阻止者（Crimestoppers）懸賞3萬2500元，希望市民提供有價值的線索，可聯繫警局兇殺科，電話為510-238-3821。

阿姆斯壯表示，對於在屋崙報導的新聞工作人員來說，顯然有一些嚴重的擔憂。「我們將盡一切努力，繼續使屋崙成為新聞報導的安全之地。我們將與當地的電視台會面，進行安全討論。」

11月28日下午，在屋崙Grand Ave的600街區，28歲的屋崙居民戴維斯（Eric Davis）與試圖偷竊汽車 （可能是他自己的汽車）的嫌犯對峙後，被槍殺。阿姆斯壯說，一名坐在黑色豐田RAV 4車內的乘客開槍射擊，該車後排乘客側的窗戶被打掉。警方已懸賞1萬，希望市民提供線索鎖定車輛，將嫌犯繩之以法。

周末某段時間，在一個小時內報告了30起汽車盜竊案。

團夥配錘撬棍和槍枝

阿姆斯壯將最近在屋崙乃至灣區飆升的開車快閃搶劫，稱為車隊搶劫。這些大規模的盜竊團夥開車成群結隊湧入商店，搶走有價值的商品，然後乘車逃離。團夥通常配備有大錘、撬棍和槍支。

他說，上周末，他立即做出反應，在警局內重新部署人手。將戰術小組分開，在市內四個不同的扇形區域，派出受過專門訓練的警官組成突擊小組，以確保對嫌犯搶劫企業的人作出快速反應。

阿姆斯壯強調，雖然警員在處理高度武裝的情況時受過訓練。「但我擔心的是，每次這些車隊進入屋崙時，警員繼續面對大量的火力。巡邏人員不得不開車進入危險區域，也使警員的生命受到威脅。在上周，有兩起針對警員的槍擊事件。」

考慮到屋崙飆升的罪案形勢，市長薛麗比已向市議會提交提案，希望增加現役警員數量，並通過預算修正案以資助設立新一期警察 學院。

阿姆斯壯在記者會上感謝市長增加警力的計畫。他表示，屋崙目前有676個警員，而2020年同期有740名，減少近70人。這是警局近年來最少的人手。

他透露，12月22日，警察學院有26人畢業，他們將部署到巡邏隊。還將在11月15日啟動新一期學院，明年4月畢業，警局正盡一切努力保留這39人。雖然不可避免的有自然減員，但希望畢業人數超過30人。這些人手將補充警力不足狀況。

阿姆斯壯表示，與今年上半年相比，華埠犯罪率大幅下降，這是因為增加了警員，再加上義工巡邏，這種模式可以用於城市的其他地區，但這關於資源（短缺）問題。