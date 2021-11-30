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Omicron病毒打亂旅遊計畫 專家：難逃疫苗狙擊

編譯組／灣區29日電
Omicron變種病毒的出現打亂許多民眾的旅遊計畫。（美聯社）
Omicron變種病毒的出現打亂許多民眾的旅遊計畫。（美聯社）

隨著Omicron變種病毒的出現，科學家和疫苗製造商正爭相研究現有疫苗是否能抵抗這個新病毒，專家也對民眾應不應該更改假期旅遊計畫提出看法。

南非研究人員的初步報告指出，由於Omicron棘狀蛋白的突變程度較大，可能會降低疫苗的效力。不過，衛生專家表示，Omicron不太可能完全躲避現有疫苗的攻擊，萬一真的有必要調整疫苗對抗新病毒，相對來說不會太困難。

舊金山加大免疫學家，也是格萊史東研究院（Gladstone Institutes）研究員的羅恩（Nadia Roan）說：「從理論上來說，這些突變的確能讓新病毒更有效躲避免疫力的攻擊，但我們不知道實際上是否能做到。」

不過，羅恩表示，就算證明疫苗對抗Omicron的效力較差，它也不可能完全無效。她指出，包括 Alpha、Beta和delta等變種病毒，它們或多或少都能躲避疫苗，但疫苗仍然具有防止出現重症的強大能力。Beta是已知躲避疫苗能力最強的變種病毒，但由於它的傳播力較低，所以沒有引發是否需要調整疫苗的問題。

羅恩說：「我個人認為，Omicron病毒可以完全躲過疫苗免疫力的可能性非常、非常低，它或許能躲過一些抗體免疫力，但因為它和原始病毒具有共通性，抗體還是有辦法對付它，而且人體還有抵抗突變病毒能力更高的T細胞。」

Omicron病毒的出現讓以為今年能正常過節的灣區民眾感到沮喪，不知是否應該改變旅遊計畫。灣區多位衛生專家表示，有這種意識是好現象，但無需對新病毒過份緊張。

舊金山加大流行病學家盧瑟福（George Rutherford）認為，只要民眾已接種疫苗補強針並採取合理的預防措施，外出旅遊應該是安全的。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，新病毒不會改變他「相當保守的節日計畫」，因為已接種補強針，讓他對參與節日活動有「極大的信心」，但如果發現新病毒的傳染性、疫苗抵抗性或毒性高於其他變種病毒，那他會「加倍謹慎」。

舊金山加大醫學院人口健康與醫療公平性副院長多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，對計畫出遊和聚會的人來說，病毒檢測是另一項有用的措施，尤其是要和有感染高風險的人相聚。

舊金山加大流行病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，他應該不會取消他的旅遊計畫，但如果是要前往現在疫情十分嚴重的歐洲，就會考慮延後。他說：「已接種補強針和在外懂得應變的人，應該不會有問題。」

疫苗 Omicron 變種病毒

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