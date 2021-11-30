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舊金山地產投資欺詐 7人損失136萬

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔宣布，起訴和提審位於舊金山的Downkicker投資公司東主史密斯（Tracy Emery Smith）。他涉嫌實施欺詐性房地產投資計畫。（記者劉先進／攝影）
州總檢察長邦塔宣布，起訴和提審位於舊金山的Downkicker投資公司東主史密斯（Tracy Emery Smith）。他涉嫌實施欺詐性房地產投資計畫。（記者劉先進／攝影）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）29日宣布，起訴和提審位於舊金山的Downkicker投資公司東主史密斯（Tracy Emery Smith）。他涉嫌實施欺詐性房地產投資計畫，在13個月的騙局中，隱瞞破產、被起訴及未繳稅被留置動產等訊息，導致7名受害者損失136萬。

今年10月29日，加州特別刑事大陪審團以38項罪名起訴被告史密斯，包括一項經營欺詐性證券計畫罪，19項證券欺詐罪名，17項重大盜竊罪名和一項虐待老人罪。他29日在聖地牙哥縣高級法院被提審。

邦塔表示，雖然投資可能涉及各種風險，但被不合格的人詐騙，不應該是風險之一。也感謝司法部調查局和州金融保護和創新廳，以及聯邦加州東區檢察官辦公室和聖他克拉拉縣（Santa Clara）地檢處的協助和持續合作。

州金融保護和創新廳的調查發現認為，被告史密斯透過Downkicker公司，向其私人客戶提供投資各種房地產計畫的機會。在此期間，他把自己包裝成為一個成功的投資者和承包商，但卻沒有向投資受害者披露他們有權知道的事實，包括他和所擁有、經營的公司，都已破產，他曾多次被成功起訴，聯邦稅務局和州稅務局都因他沒有繳稅，而對其行使留置權（指債權人對已佔有的債務人的動產，在債權未能如期獲得清償前，留置該動產作為擔保和實現債權的權利），他的承包商執照已於2008年過期。

根據起訴書，被告史密斯未按照投資合同的條款，將受害人的資金進行投資。被告還放棄了多個投資計畫，導致這些房產被法拍。由於被指控的欺詐行為，7名受害者損失了136萬3809.8元。

投資 加州 破產

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