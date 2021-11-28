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屋崙遭槍擊亞裔媒體保安 不治身亡

編譯組／灣區27日電         
周三遭槍擊新聞組保安警衛被確認為凱文．西田（Kevin Nishita）。（取自推特）
周三遭槍擊新聞組保安警衛被確認為凱文．西田（Kevin Nishita）。（取自推特）

本報25日報導，有電視台攝製組記者24日中午到屋崙市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，結果有人來搶劫，並開槍打中電視台隨行保安，這名任職於「明星保護保全公司」(Star Protection Agency)的保安，為退休亞裔員警凱文．西田(Kevin Nishita)，27日證實，西田不治身亡。

22日晚上11時許，屋崙市中心Prime 356精品店被一批人破門偷竊。KRON電視台記者24日趕到現場，在商店外拍攝，結果嫌疑人過來搶劫。屋崙警方表示，槍擊事件發生在24日中午12時20分左右，地點在市中心第14街300號街區，就在Webster街以西。

當警員趕到現場時，發現該西田上腹部有槍傷，有意識，能呼吸。市民提供給本報記者的照片顯示，多人圍住一名疑似中槍者。西田是為了保護打劫現場採訪的記者，遭搶匪近距離槍擊。

這起發生在周三的槍擊事件，目前正由屋崙警察局兇殺科進行調查，調查人員要求任何知情者與兇殺科聯繋，電話是（510）238-3821，或撥打犯罪制止者組織電話（510）777-8572。 來電者可以保持匿名。

警方說，這起死亡事件成為屋崙市第126位因暴力而死亡的受害者。

據警方稱，這起搶劫未遂和槍擊事件發生在星期三中午12點19分。退休亞裔員警凱文．西田受雇於「明星保護保全公司」公司，在槍擊事件發生時與KRON的一名記者一起工作。

「我們非常悲痛地宣布我們的雇員凱文．西田的死亡......。他贏得了他的同行和他所服務的社區的尊重和欽佩。」「明星保護保全公司」在一份聲明中說。 

屋崙犯罪制止者組織和屋崙警察局正在通緝嫌犯，向舉報者提供最高達7500美元的獎勵，以幫助逮捕參與這一犯罪的個人或群體。

中槍的電視台保安躺在地上。（市民供圖）
中槍的電視台保安躺在地上。（市民供圖）

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