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「不能容忍」金山聯合廣場搶案 9嫌犯被控重罪

記者李怡 / 舊金山報導
在針對灣區集體搶劫案的媒體發布會上，博徹思 Chesa Boudin 說，「舊金山不會容忍這樣的犯罪行為。」（記者李怡/攝影）
在針對灣區集體搶劫案的媒體發布會上，博徹思 Chesa Boudin 說，「舊金山不會容忍這樣的犯罪行為。」（記者李怡/攝影）

舊金山地方檢察長博徹思 （Chesa Boudin）23日宣布，對發生在聯合廣場的有組織商店盜竊的9名嫌犯提出重罪指控。19日晚，聯合廣場的路易威登名品店及其他幾家商店，發生有組織的犯罪活動。提控傳訊定於24日下午進行。

博徹思說，「舊金山不會容忍這樣的犯罪行為。」他說，上周末，核桃溪、海沃德、屋崙和聖荷西也發生了類似事件。其他灣區檢察長辦公室和我們合作共享信息，並已製定策略打擊這些合夥犯罪事件。博徹思說，地檢處將對這些事件中的每個逮捕的嫌犯提出重罪指控，地檢處也在與警察局合作，確定對其他涉案人員的起訴，追究責任。

地檢處目前調查多宗此類犯罪行為。11月19日星期五，路易威登商店和其他聯合廣場零售商共計遭20-40人盜竊，他們砸碎窗戶搶走陳列的商品。五人因與路易威登商店的盜竊案件被捕。同一天晚上，警方還逮捕了另三人，罪名是盜竊大麻藥房。當晚被捕的嫌犯中，兩人據稱擁有槍枝。

此一波集體快閃搶劫案席捲全灣區。據稱，在核桃溪Nordstrom商店的搶劫事件中，涉及大約80人，其中一些人也持有武器。

為應對整個灣區面臨的安全威脅，來自多個縣（包括康曲柯士達、阿拉米達、聖他克拉拉、聖馬刁、聖荷昆和馬連縣）的地方檢察官，以及州總檢察長辦公室，23日早上召開緊急會議。討論如何打擊有組織的零售盜竊團伙，並製定有效的解決方案，以打破推動此一犯罪團夥網絡。

對於猖狂的商業犯罪行為，博徹思稱，檢察官辦公室已對警局提交的86%的案件提出指控。除了追究刑事責任，地檢官辦公室也與州、聯邦和其他地方執法機構合作，以摧毀犯罪團夥的銷贓網絡。目前已發現有六個以上的地下銷贓系統。

灣區 核桃 舊金山

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