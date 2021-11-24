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灣區感恩節假期出行 最佳和最塞路段看這裡

編譯組／灣區23日電

灣區感恩節期間出遊民眾必須留意公路交通堵塞問題。根據專家分析，東灣兩條主要幹線580號州際公路與80號州際公路24日中午起交通流量將開始增長，下午近黃昏時將出現嚴重堵車情形。大都會交通委員會發言人古德溫 (John Goodwin) 表示，疫情前2019年感恩節公路嚴重堵車情形將重複出現。

專家估計，今年感恩節開車上路出遊民眾將比去年超出400萬人。路況最糟時刻將是24日下午4時到6時，可是民眾必須留意，有些路段中午起就開始堵車。

專門為美國汽車公會 (AAA) 提供分析資訊的旅遊公司INRIX 表示，東向80號州際公路從灣區大橋收費站起到聖巴布洛市 (San Pablo) 將出現嚴重塞車，尖峰時期交通流量將比平常時間增加278%，成為全國第六大交通車流量的公路，僅次於紐約、洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥，以及休士頓地區的公路交通。

加州、內華達、猶他州美國汽車公會發言人阿韋拉 (Sergio Avila) 說，24日灣區主要公路的交通將相當堵塞，一般民眾都選擇24日下午開車出遊探親。

580號州際公路從海沃市到利佛摩 (Livermore) 24日交通流量將超過平常時期的兩倍，其他交通流量大公路包括北向101號公路從金門大橋到聖拉菲 (San Rafel)，北向680號州際公路從密爾比達起的路段。前往南加州民眾更需小心，因為經過洛杉磯縣中部與南部的5號州際公路，交通尖峰時間流量將比平常時期高出385%。

阿韋拉表示，28日交通流量雖然比24日感恩節前夕低，可是灣區交通仍然繁忙。80號州際公路從歐巴尼 (Albany) 到舊金山的車流量將增加125%。28日公路交通車流量最大時間將從下午1時至晚間7時。他說，如果真的需要在感恩節前夕開車外出的話，24日晚間9時以後最為理想，因為那個時間的交通最為順暢。

去年感恩節正值疫情嚴重時期，聯邦疾病防治中心 (CDC) 要求民眾居家隔離。當時航空旅遊異常不景氣，假期搭機人數比2019年大跌50%，仍有4450萬名美國人不理睬CDC警告，仍然開車上路。

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