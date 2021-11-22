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迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」

編譯組╱灣區21日電
灣區三大機場表示他們都作好準備，迎接大批旅客。(Getty Images)
灣區三大機場表示他們都作好準備，迎接大批旅客。(Getty Images)

感恩節腳步接近。由於這是疫情爆發，開放疫苗接種後的第一個感恩佳節，許多灣區民眾迫不及待，希望能在這次佳節，與久未見面的家人親友聚會，灣區主要機場均預期假期間將有大批旅客湧入。然疫情間旅遊業蕭條，機場人手短缺嚴重，又有許多遊客抗議不戴口罩，許多民眾擔心感恩假期搭機旅遊，是否會受到影響。

灣區主要機場，包括舊金山機場、屋崙機場，以及聖荷西機場表示，他們都作好準備，迎接大批旅客。各機場除了加強警衛、旅遊服務外，舊金山機場特別安排友善的狗在機場走動，安慰搭機或候機旅客情緒。聖荷西機場也安排兒童候機遊樂場所。

然而社會重啟，各航空公司面臨飛行機師、機場員工人力短缺問題嚴重，另有些乘客拒絕戴口罩，攻擊空服人員，有些航班臨時停飛，興致沖沖的旅客內心不免有些忐忑不安。

旅遊業智庫氣氛研究集團 (Atmosphere Research Group) 總裁哈特維德 (Henry Hartveldt) 表示，目前旅遊熱度接近新冠疫情爆發前時期，由於整個航空旅遊業員工短缺數量高達數萬，航空旅遊業在這次感恩佳節中必須作好萬全準備，不容任何閃失。

航空旅客 估成長80%

美國汽車協會 (AAA) 評估，今年感恩節航空旅遊人數，將比2020年疫情嚴重期間成長80%，旅客登機檢查將出現大爆滿情況。旅客必須注意，根據規定，旅客搭機旅遊一定要戴上口罩。接送乘客的Uber、Lyft假期間生意一定興隆。

灣區各主要機場中，屋崙機場旅客流量將出現最大成長，一般預料，屋崙機場的旅客將成長為2019年疫情前感恩節旅客流量的80%。感恩節搭機旅客集中於24日（周三）至28日（周日）。聖荷西預料也將達到疫情前旅客流量70%水準。

雖然灣區最大機場舊金山機場預料將出現22萬7000名旅客，旅客成長率卻是灣區三個主要機場之末，其中主要原因是舊金山機場仰賴國際旅客，國內旅客比率偏低。舊金山機場發言人亞凱爾 (Doug Yakel) 說，將會全力協助機場員工服務假期間旅客。

民眾最好先準備好餐點

另外新冠疫情期間，灣區機場的餐飲業與小賣部也受到衝擊。現在雖然旅遊重啟，可是舊金山機場20%的餐廳與零售商店仍然關閉，這種情形在舊金山機場的候機室特別明顯。聖荷西機場也表示，機場內的餐廳與零售商店員工短缺。因此假期間前往灣區各機場搭機或轉機民眾最好先準備好旅行期間的餐點。

根據聯邦航空管理局 (The FAA)，新冠疫情期間旅遊，政府推出一些新規定，其中包括搭機時必須戴口罩，引起許多旅客抗議。今年元月至今，就出現5100宗旅客不遵守規定事件，其中70%與戴口罩有關，相對而言，疫情爆發前2019年一年期間，才出現146宗旅客不遵守聯邦航空管理局規定。

機場 疫情 灣區

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