假期將至 金山公衛局提醒快打加強針

舊金山市5至11歲兒童有44000人，有14000名兒童已接種疫苗，且流感疫苗可同時接種。（記者李怡／攝影）

今年的感恩節假期，隨著69%的美國人口完全接種疫苗，旅遊度假、訪親會友將開始恢復正常。包括航空、公路、巴士、鐵路和遊輪在內的旅行，預計將大幅增加，預計全美感恩節假期旅行人數，將達5340 萬人次。

為此，舊金山 市公共衛生局公共關係及亞太裔事務經理吳毅建議，所有18歲及以上的民眾在假日來臨前接種加強針，尤其是高風險的人群。同時還提醒民眾，及時接種流感疫苗 ，做好安全防護，不能疏忽大意。

金山公衛局長白幹榮醫生報告，舊金山最新疫情數據顯示，近期疫情的感染率有上升趨勢。但住院及重病人數不多，專業護理中心現有染疫住院130人，29人正在總醫院住院。接種疫苗是卓有成效的，白幹榮呼籲市民，盡快接種疫苗及加強針注射，疫苗可以大幅加強身體的免疫力。

白幹榮說，感恩節假日即將到來，舊金山市沒有再頒布關於新的防疫禁令。節日期間不排除有些無症狀感染者參加聚會活動，所以他呼籲大家堅持做持續性的核酸檢測，堅持戴口罩、勤洗手、適當運動、營養飲食及充足睡眠，才能確保免疫系統發揮更好的保護作用，減少新冠病毒的感染風險。

吳毅說，舊金山市已宣布18歲以上人群可接種加強針，全市已經安排100多個接種點，通常在居家步行約5分鐘的距離。截止到上周四，13萬8000人已接種加強針，其中43%長者，現在每天約為4000人接種加強針。舊金山市5至11歲兒童有44000人，當中有14000多兒童已接種疫苗，且流感疫苗可同時接種。

目前華埠 散房住戶共發生1631例感染，約有40人因感染新冠病毒去世。吳毅建議，高風險人群一定要打加強針。已經完成第一針疫苗接種的兒童，12月4日上午10時至下午2時，可以在華埠YMCA接種第2劑疫苗。

應急管理局外務特派專員林偉浩提醒餐館經營者，隨著假期大量遊客湧入市區遊玩，在餐館顧客激增的情況下，一定要認真檢查堂食顧客的疫苗接種卡。規範的操作方法是，應該要求顧客在進入室內堂食之前檢查疫苗接種紀錄卡。他說，已接到300多起投訴，一些餐館並沒有嚴格做到室內用餐疫苗卡檢查，每周大概有20至30間餐館未能遵守，包括對熟客網開一面，或是未要求顧客出示帶有照片證明的身份證件，目前已經對這些餐館發出口頭勸告。

總之，衛生當局提醒，在節日歡樂與家庭團聚的氣氛中，時刻不能鬆懈對病毒感染的預防。更應該認識到，進入冬季，病毒有捲土重來的風險，注意防護，安全過節。