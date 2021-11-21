我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

假期將至 金山公衛局提醒快打加強針

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市5至11歲兒童有44000人，有14000名兒童已接種疫苗，且流感疫苗可同時接種。（記者李怡／攝影）
舊金山市5至11歲兒童有44000人，有14000名兒童已接種疫苗，且流感疫苗可同時接種。（記者李怡／攝影）

今年的感恩節假期，隨著69%的美國人口完全接種疫苗，旅遊度假、訪親會友將開始恢復正常。包括航空、公路、巴士、鐵路和遊輪在內的旅行，預計將大幅增加，預計全美感恩節假期旅行人數，將達5340 萬人次。

為此，舊金山市公共衛生局公共關係及亞太裔事務經理吳毅建議，所有18歲及以上的民眾在假日來臨前接種加強針，尤其是高風險的人群。同時還提醒民眾，及時接種流感疫苗，做好安全防護，不能疏忽大意。

金山公衛局長白幹榮醫生報告，舊金山最新疫情數據顯示，近期疫情的感染率有上升趨勢。但住院及重病人數不多，專業護理中心現有染疫住院130人，29人正在總醫院住院。接種疫苗是卓有成效的，白幹榮呼籲市民，盡快接種疫苗及加強針注射，疫苗可以大幅加強身體的免疫力。

白幹榮說，感恩節假日即將到來，舊金山市沒有再頒布關於新的防疫禁令。節日期間不排除有些無症狀感染者參加聚會活動，所以他呼籲大家堅持做持續性的核酸檢測，堅持戴口罩、勤洗手、適當運動、營養飲食及充足睡眠，才能確保免疫系統發揮更好的保護作用，減少新冠病毒的感染風險。

吳毅說，舊金山市已宣布18歲以上人群可接種加強針，全市已經安排100多個接種點，通常在居家步行約5分鐘的距離。截止到上周四，13萬8000人已接種加強針，其中43%長者，現在每天約為4000人接種加強針。舊金山市5至11歲兒童有44000人，當中有14000多兒童已接種疫苗，且流感疫苗可同時接種。

目前華埠散房住戶共發生1631例感染，約有40人因感染新冠病毒去世。吳毅建議，高風險人群一定要打加強針。已經完成第一針疫苗接種的兒童，12月4日上午10時至下午2時，可以在華埠YMCA接種第2劑疫苗。

應急管理局外務特派專員林偉浩提醒餐館經營者，隨著假期大量遊客湧入市區遊玩，在餐館顧客激增的情況下，一定要認真檢查堂食顧客的疫苗接種卡。規範的操作方法是，應該要求顧客在進入室內堂食之前檢查疫苗接種紀錄卡。他說，已接到300多起投訴，一些餐館並沒有嚴格做到室內用餐疫苗卡檢查，每周大概有20至30間餐館未能遵守，包括對熟客網開一面，或是未要求顧客出示帶有照片證明的身份證件，目前已經對這些餐館發出口頭勸告。

總之，衛生當局提醒，在節日歡樂與家庭團聚的氣氛中，時刻不能鬆懈對病毒感染的預防。更應該認識到，進入冬季，病毒有捲土重來的風險，注意防護，安全過節。

流感疫苗 舊金山 華埠

上一則

競選主計長尋支持 饒影凡拜會中華總會館

下一則

藍天使制止多起突發：華埠還有一夥人蠢蠢欲動

延伸閱讀

5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知 為什麽兒童現在應當接種疫苗及常見問題解答

5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知 為什麽兒童現在應當接種疫苗及常見問題解答
CDC：全美至今已施打4.49億劑疫苗

CDC：全美至今已施打4.49億劑疫苗
Delta難防、防疫疲乏 美今年新冠病歿數超過去年

Delta難防、防疫疲乏 美今年新冠病歿數超過去年
巴西新增217人染疫不治 去年4月以來平均日增新低

巴西新增217人染疫不治 去年4月以來平均日增新低
歐洲有差別防疫管制 使親友反目家庭失和

歐洲有差別防疫管制 使親友反目家庭失和

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

2021-11-13 02:18

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計