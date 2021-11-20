塞車再現？感恩節假期 舊金山交通運輸有望大幅恢復

預計舊金山今年感恩節的旅行和交通將強勁恢復。（記者李怡/攝影）

據機場 官員和行業專家稱，在去年因 COVID 大流行而大幅縮減的旅遊規模，感恩節旅行將有望在灣區和全國實現近乎完全的恢復。去年感恩節，正是大流行最嚴重的時刻，傳統的假日航空和公路旅行都突然停止。

今年，隨著69%的美國人口完全接種疫苗，情況開始恢復正常。根據美國汽車協會的數據，包括航空、公路、巴士、鐵路和遊輪在內的整體旅行預計將恢復在2019 年大流行前的50%以上水平。

AAA表示，總體而言，預計今年將有5340 萬人旅行，比去年增長13%。航空旅行在2020年感恩節假期期間受到嚴重限制，預計將增長80%。

專家說，雖然許多人可能熱切期待他們的假期旅行和慶祝活動，也可能是大家在很長一段時間內第一次遇到道路交通擁堵和機場擁擠的情況。運輸安全管理局表示已準備好迎接擁堵，但航空旅客也會遇到一些病毒檢測限制，應計畫多預留一點時間。今年感恩節假期預計將有700萬人旅行，比2020年增加 14%。

舊金山 國際機場發言人道格·亞克爾 (Doug Yakel) 表示，自夏季以來，舊金山國際機場客流量恢復了大流行前的50% 以上。他說，航空公司的時刻表顯示出持續的恢復狀態，SFO預計假期期間的乘客量將達到大流行前的60%至65%。

據發言人 Kaley Skantz 稱，屋崙國際機場預計將達到2019年感恩節假期期間記錄的客運量的80%。她說，預計11 月24日至28日假期期間將有16萬7000 名乘客出行，是去年的兩倍。

機場發言人 Keonnis Taylor 表示，聖荷西國際機場計畫在感恩節假期期間接待40萬名旅客，其記錄時間為11月19 日至28 日。這將是2020 年數量的三倍多，當時有12萬5000人通過機場，接近2019年創下的54萬6000 名乘客的機場記錄。

根據交通分析公司 Inrix 的數據，感恩節期間駕車出行的最佳時間是周三晚上9點之後、周四和周五上午11點之前以及周六和周日中午之前。

舊金山衛生局建議出行市民應該繼續採取疫情預防措施，衛生官員擔心隨著全州和全國的病例率呈上升趨勢，冬季冠狀病毒會再次激增。如果您打算乘飛機，請記住聯邦口罩 規定仍然有效，所有2歲以上的乘客在機場、所有航班和公共交通工具上都必須戴口罩。舊金山機場的工作人員，將免費分發口罩給任何有需要的人。

機場會繼續在人流量大的區域使用物理距離標記和保護屏障，並且在整個航站樓都設置了洗手液站點。 SFO 還提供現場快速檢測和免費疫苗。建議航空旅客在國內航班前兩小時、國際航班前三小時到達機場。