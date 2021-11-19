陳錫澎遭襲擊案 法官裁定兇嫌先治療90天再宣判

屋崙華埠藍天使到法庭，支持陳錫澎。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 商會主席陳錫澎被嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）襲擊案，18日在阿拉米達縣高等法院開庭。法官佩頓（Scott Patton）表示，考慮到拉姆齊的精神狀況，將其轉介到加州懲戒所（CDCR）的診斷治療機構，為期90天。然後在2月17日上午開庭宣判。

陳：改善社區 盼當規則改變者

陳錫澎表示，不希望只是當做一個受害者看待，而是一個規則改變者，和所有人齊心協力，增強公眾安全。（記者劉先進 ／攝影） 陳錫澎在庭上做受害者陳詞時表示，不希望只作為一個受害者看待，還想做一個規則改變者（game changer），阻止類似傷害人的案件繼續發生。「我想邀請所有人成為規則的改變者，改善社區，確保每個人的公共安全。」

4月29日，陳錫澎在華埠步行時，遭拉姆齊從後面襲擊頭部，他摔倒後一度昏迷片刻，但馬上跳起來準備搏鬥。見到拉姆齊跑遠，他又用手機拍下背影，幫助警方逮捕。 9月，拉姆齊對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯，換取阿縣地檢處撤銷仇恨犯罪控告。

藍天使 義工 到場支持陳錫澎

藍天使義工18日到法庭支持陳錫澎。陳錫澎回憶，十幾年前，有父子到華埠消費，結果父親被人打死。一家幾乎被摧毀，甚至連房子都要拍賣。他幫忙做受害者陳詞。多年前，有華人面試Google公司，卻被搶劫殺害。家人因為患有癌症，不能出庭，他也代為做受害者陳詞。

「有時我們說，錯誤的時間，發生錯誤事情。有人能存活下來，只是因為在一個正確的時間。為什麼人的際遇要依靠運氣？這需要改變。如今有太多犯罪事故發生，亞裔老人害怕走在街上，他們的孩子提醒父母，別隨便外出。」

陳錫澎表示，他不希望只是被當成一個受害者看待，而想作為一個規則改變著，聯合所有人一起，做出改變。比如鼓勵投票，選出正確的民選官員代表自己，做出針對規則的積極改變。他還感謝家人的支持，感謝藍天使義工巡邏華埠保護市民安全，也感謝所有在社區、城市和國家做出積極改變的人。「我邀請所有人成為一個規則改變者，以改善社區，齊心協力，確保每個人的安全。」

檢察官 請求法官判4年監禁

檢察官麥吉尼斯（Peter McGuiness）表示，拉姆齊參加過十多個治療項目，但從未完成一個。陳錫澎當時走在路上，並未與拉姆齊有任何交流，他忽然襲擊。在犯罪時，他已停藥八、九個月，他曾表示，不想吃藥。所以請求法官，在州立醫院的監督下，判罰拉姆齊監禁四年。「他曾因犯罪而被定罪數次，有的案件性質嚴重，如果他希望接受治療，這是接受治療的最好方式。」

圖為嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）。（阿拉米達縣警供圖）

公辯律師威爾森（Michael Wilson）則著重強調，嫌犯拉姆齊的精神健康問題。他說，拉姆齊的襲擊行為，不適用於加重襲擊的量刑，襲擊中只有一次與受害者接觸，造成最小傷害，且經歷精神健康危機。地檢官要求的判決不可能。

「我不相信，法院有權利判決任何人到州立法院服刑，一旦被分配到監獄服刑，就歸屬州懲教所的管轄範圍，安置地點由其決定。如果拉姆齊被判處監禁，就不能保證會得到任何特別立體的照顧。且懲戒所的名譽並不好，屆時，拉姆齊可能會在短時間內釋放，又回到故事的開始，我們只是在不斷重複。在這種情況下使用懲戒所作為替代的精神保健提供者，我相信有其他選擇。比如，利用阿縣專職案件經理團隊，部署最高級別的環繞式服務。」

佩頓說，同意陳錫澎的觀點，應該爭取一個更安全的社區，也讚揚陳錫澎試圖改變規則。他說，根據拉姆齊被捕後的採訪錄像，他處於緊張狀態，情緒在失控的笑聲和絕對驚愕的沉默中變換，且語無倫次。當警員詢問，他是否用胸部撞到陳錫澎時，他糾正說是用肘部襲擊。他描述了經歷的精神疾病，表達了悔意和歉意，也同意了認罪協議。

最終，佩頓表示，將拉姆齊轉介到州懲戒所的診斷、治療機構，治療90天。2月17日再開庭。