邦塔訪華埠 了解商戶面臨美國殘疾人士法案訟案困境

邦塔(前排左四)到訪華埠向民選官員與社區領袖代表們了解ADA訴訟案（記者李怡╱攝影）

加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)18日到訪華埠 中華總會館，以了解目前華埠小商戶正在遭遇的ADA訴訟案件。舊金山 市議員楊馳馬、華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）、周禮樵、前舊金山市府行政官李偉良（Bill Lee）、中華總會館余健全、朱湛汝、李殿邦等，以及菲律賓裔社區領袖代表出席會議。

邦塔說：「走進華埠了解華埠商戶們正在遭到訴訟的ADA法案，第一步聆聽是關鍵，想聽到大家對於此案件的一些客觀真實的看法。之後會對此做出合理的決議。」

李兆祥向邦塔反映，因金山華埠的建築的樓齡大多都有數十年，甚至上百年之久。部分商戶在門店的入口台階、走道、樓梯等，某些方面不符合「美國 殘疾人士法案」的規定。但因安裝升降機、重新裝修鋪平道路等成本太高，且有些大樓過於老舊，暫且無法進行大規模裝修和改造，因此違反ADA的問題也一直存在。因此，眾多舊金山華埠的商戶和公所業主收到了律師信，被指涉及違反「美國殘疾人士法案」（ADA）規定，捲入訴訟。眾多小商戶面臨著5萬元以上的罰款懲罰。

楊馳馬說，這些訴訟並不是為了保護殘疾人士的利益，而是某些圖謀不軌的律師抓住了機會，要中飽私囊。這無疑讓在疫情期間，遭受經濟重創的華埠商戶和企業主雪上加霜，此時他們是最需要幫助和支持的時候。

楊馳馬強調，要做的是要讓小企業有機會真正解決可能存在的任何問題。他曾多次呼籲聯邦官員修改ADA法律，以允許給小企業主有修正的機會。也呼籲取消認證並追捕這些提起掠奪性訴訟的律師。他說：「我們可能無法控制聯邦法律，但我們州確實有權認證和監管律師」。

邦塔在聽到民選官員以及華埠社區代表們，講述關於ADA訴訟的情況之後表示，事情總是有很多不完美的地方，暴露出來之後是最有利於分析情況和解決的。他說，此次的到訪收穫頗多，並感謝社區領袖們的積極響應，與民選官員楊馳馬的極力配合與努力。