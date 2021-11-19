洛威爾高中招生改革 法庭推翻：教委會不符程序

庭審結束後，起訴方律師代表和洛威爾校友在庭外合影。（記者李晗／攝影）

舊金山公立名校洛威爾高中（Lowell High）招生 改革，早前引起巨大爭議。多個團體發起訴訟，案件在本周正式開庭。

舊金山高等法院法庭18日裁決，推翻了聯合學區教育 委員會的決定。教育委員會在今年2月時匆忙通過決定，推出洛威爾高中的招生改革方案，從注重學業成績的擇優錄取（Merit-based）改為抽籤制度。法庭的裁決最大的理由，就是教育委員會在製訂招生改革政策的過程中，因為沒有做到足夠的公眾諮詢，程序上不符合規定。

但是需要釐清的是，法官舒爾曼（Ethan Schulman）的裁決，並非是不允許教育委員會將招生制度改為抽籤制，純粹還是裁定教育委員會的製訂政策的過程不合法，也就是違反了「Brown Act」，即公眾需要參與到這個過程中的要求。

庭上，起訴學區和教委的律師代表再三和法官核實，即推翻了這個決定之後，那麼洛威爾高中的下一個學年的招生制度是否會回到「擇優錄取」，因為法庭的裁決文書中並未明確訂明。法官舒爾曼說，自己不能干涉教育委員會未來要做什麼，也就是為教育委員會留下空間，即教育委員會可以繼續推動抽籤制度改革。只不過需要按章辦事，符合正當程序（due process）。

洛威爾是西海岸的百年公立名校，招生制度中注重學生學業成績。之前校內過半的人數都是亞裔，大部分是華人。本次的訴訟也是由洛威爾高中校友會，洛威爾基金會之友（Friends of Lowell Foundation）以及亞裔法律基金會（Asian American Legal Foundation）共同發起。

洛威爾校友團體在裁決之後發表聲明，讚許法庭的決定。而舊金山聯合學區則發表聲明，會在未來30天內開會審議法庭的這個決定，屆時再會公佈更多消息。

改革的呼聲主要源自於洛威爾校內的種族歧視 主義，尤其非裔和西語裔學生人數，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。許多非裔學生也都曾經公開表態曾經在校內遭受種族歧視的傷害。