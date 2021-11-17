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「會很想念她」眾議員斯佩儀退休 獲讚亞裔社區好朋友

記者李晗 / 舊金山報導
斯佩儀2020年1月出席農曆新年街會。（本報檔案照片）
斯佩儀2020年1月出席農曆新年街會。（本報檔案照片）

聖馬刁縣選區的國會議員斯佩儀（Jackie Speier）宣佈退休一事，獲得主流媒體的廣泛報導。在亞裔社區中，斯佩儀也廣獲稱讚，許多人稱她是「亞裔社區好朋友」。

斯佩儀的選區橫跨兩個縣，包含舊金山西南面的市區，以及大部分聖馬刁縣區域。選區內有大量的亞裔居民，像是舊金山的英格賽區（Ingleside），華裔聚居的密爾布瑞（Millbrae），以及菲律賓裔聚居的德利市（Daly City）等。

斯佩儀（中）2021年7月出席德利市剪綵活動。（本報檔案照片）
斯佩儀（中）2021年7月出席德利市剪綵活動。（本報檔案照片）

聖馬刁縣密爾布瑞市的前華裔市長李偉忠（Wayne Lee）表示，斯佩儀過去一直是華裔、亞裔社區的好朋友，她每年都會跟亞太裔社區的領袖會面，商討議題。他指出，像是他自己在內的華裔，菲律賓裔，泰國裔或者是韓國裔的亞太裔官員，都會每年與斯佩儀進行年度會面。

「我們會很想念她，」李偉忠說。李偉忠也說自己父親，已故僑領李超南生前非常支持斯佩儀。當年斯佩儀參政時，李超南是時任中華總會館總董，都有一直支持她。

斯佩儀也經常出席亞裔社區的活動。2020年在密爾布瑞農曆新年巡遊中，斯佩儀就穿著一身大紅顏色的服裝出席。今年7月在德利市醫院剪綵活動上，斯佩儀也和許多華裔社區代表一起參與活動。

斯佩儀最為著名的經歷便是70年代隨著國會議員Leo Ryan前往南美洲調查「人民聖殿教」（People’s Temple）。當時斯佩儀是Leo Ryan的助理，Leo Ryan在事件中中槍身亡，而斯佩儀則身中五槍大難不死，倖存了下來。

1980年代中後期斯佩儀開始從政，先後在縣議會、州眾議會和參議會擔任議員，隨後在2008年開始擔任國會議員。

亞裔 華裔 舊金山

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