華裔男童流彈枉死 屋崙華埠商會懸賞萬元緝兇

屋崙華埠商會主席陳錫澎呼籲加州公路巡警加強高速路巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 商會、舊金山知名的「緬甸 愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）12日聯合召開記者會表示，懸賞1萬元，希望公眾提供線索，幫忙找到在880高速路上槍殺23月大華裔兒童Jasper Wu的嫌犯。

華裔兒童Jasper Wu，6日下午在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚華埠社區。（Jasper家人供圖）

華埠商會為Jasper Wu一家設置的GoFundMe捐款賬號，目前也籌集20萬9692元。陳錫澎表示，除去網站手續費，將全部捐給吳家。此外，1萬懸紅只是初步的，還有人在持續捐款給「亞裔犯罪線索獎勵基金」（Crimes Against Asians Reward Fund）。該基金會由商會、緬甸餐廳和舊金山警官協會聯合發起，預計在未來會增加懸紅。懸賞資金是獨立於GoFundMe捐款之外的。

巡警籲提供行車記錄視頻

華裔兒童Jasper Wu，6日下午在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚華埠社區。加州公路巡警呼籲，6日下午在屋崙880號州際公路上行駛的任何駕駛者，可檢查行車記錄儀視頻，確定是否捕捉到有關的圖像。

12日記者會現場宣讀了Jasper Wu家人的聲明，「我們全家對Jasper的離去完全感到心碎和崩潰。我們感謝大家在GoFundMe上捐款，感謝大家在這一艱難時期湧現的愛意和支持。我們呼籲槍手或任何知情者站出來，以便這樣的悲劇不會再發生在任何人身上。」

站在華埠藍天使義工前，陳錫澎詳細講述了對社區治安的擔憂。他說，幼小的Jasper Wu睡在車上，居然被子彈擊中。「我們再也看不到他的笑臉，聽不到他的哭聲。唯一會哭泣的，是Jasper的父親、母親、朋友和一些素不相識、但富有愛心的人。」

陳錫澎說，很多人捐款給吳家，送去的還有對家庭的所有祝福。目前得知的高速路槍擊事件，和任何其他犯罪一樣，都只是報告的，還有許多未報告事件。「每天很多人在街道或高速路上駕駛，車上有嬰兒或老人，都可能會被槍殺。我們呼籲巡警開始工作，加強高速路巡邏，我們需要更多巡邏。」

陳錫澎說，保護公民是政府的基本責任，「如果這名幼兒在與家人回家的路上死亡，還不能喚醒大家對屋崙失控的犯罪行為的警覺，我不知道還有什麼能喚醒我們！」

警長震驚難過：孩子最需保護

屋崙警長阿姆斯壯表示，警局歡迎民眾提供高速路攝像視頻，幫助解決Jasper等案件調查。（記者劉先進／攝影）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）說，社區中最脆弱的是孩子。「我認為所有人都為此事感到震驚和厭惡，當看到此事發生在年幼的無辜兒童身上時，或發生在任何人身上時，當孩子成為這些罪行的受害者時，我們被期望保護他們。我認為這觸動了所有人。在這個時刻，Jasper事件正在影響所有人。我們都認識到這些時刻，是多麼的脆弱。」

阿姆斯壯說，全國破案率平均為50%，屋崙破案率為40%，有點偏低，但單靠警局不能解決犯罪問題，需要社區協助提供視頻等證據。他表示，警局歡迎提供高速路上的攝像視頻，任何技術支持都可能幫助解決Jasper等案件調查。「作為一個社區，希望大家齊心協力，增加技術支持，所以有必要安裝攝像頭。我們鼓勵企業主安裝攝像頭，但也相信，城市應該有一個攝像頭系統。隱私諮詢委員會應該批准它，再到市議會討論。」

屋崙警局今年已調查119起兇殺案。過去12個月，阿拉米達縣內的880和580高速路上，有76起槍擊案。巡警在屋崙調查了4起高速路槍擊案，包括Jasper案件。

「緬甸愛與巨星餐廳」運營總監Nghia Tran表示，需要的是懲罰任何級別的犯罪，讓其明確和更嚴厲的後果。（記者劉先進／攝影）

「緬甸愛與巨星餐廳」運營總監Nghia Tran表示，大家需要的是，任何程度的犯罪都應受到懲罰，讓嫌犯承擔明確和更嚴厲的後果，我們需要更多的資源來追究犯罪者責任。