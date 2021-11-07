屋崙市長特別策畫聯絡員時晨光 單車道避讓老人重傷

屋崙市長特別策畫聯絡員時晨光（Michael Sze）此前騎自行車時，有老人進入自行車道，為了避免撞到老人，他跌倒重傷，傷及腎臟內出血，在醫院住院數日，直到6日才回家靜養。（陳錫澎供圖）

屋崙華埠 商會主席陳錫澎6日表示，屋崙市長特別策畫聯絡員時晨光（Michael Sze）上周日（10月31日）在阿拉米達市騎自行車時，有老人進入自行車道，為了避免撞到老人，他跌倒重傷，傷及腎臟內出血，在醫院住院數日，直到6日才回家靜養，希望他早日康復。

阿拉米達縣首位華裔 縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）也是在該市街道步行時，被駕駛撞上不治的。

時晨光此前參加藍天使義工巡邏成立180天活動，代表市長頒發屋崙特製的橡樹徽章。（記者劉先進／攝影）

陳錫澎說，阿拉米達市靠近海邊，不少地方有單獨的自行車道，行人道則分開。時晨光當時正在騎車，有老人忽然從行人道進入自行車道，為了防止撞上老人，時晨光緊急轉彎，避讓過程中，從車子上跌落，面部著地，且車子手柄位置壓住右邊腎臟受重傷。由於傷及腎臟內出血，他此前留院數日觀察是否需要動手術。直到6日晚些時候才回家養傷。「我到醫院探望時，他仍然能感覺到痛苦。」

陳錫澎說，最近華裔社區突發狀況頗多。他本人被襲擊案件4日開庭（後因疫情隔離原因，審判推遲），時晨光還曾答應，開車送他去法庭。3日，首位華裔縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）在交通事故中不幸身亡，他緊接著得知時晨光受重傷，令人心痛。

時晨光此前參加藍天使義工巡邏成立180天活動，代表市長頒發屋崙特製的橡樹徽章。（記者劉先進／攝影）

時晨光此前做過中文媒體記者，後又擔任屋崙警局社區聯絡員和市長特別策畫聯絡員，經常出席社區各種活動，主持屋崙華埠鄰里防罪委員會月會，在社區頗有聲譽。

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊成立180天的慶祝活動中，時晨光還代表市長薛麗比，給義工們頒發屋崙特製的橡樹徽章，表彰貢獻。他還曾多次透過本報提醒華人市民，遇到罪案一定要及時報警，並用勇敢站出來指證。華埠不少罪案的受害者，因為語言文化等原因不願作證，導致警方抓住罪犯，也只能釋放。

時晨光受傷的消息傳出後，社區紛紛表達安慰，希望他早日康復。藍天使義工隊長鄺偉表示，全體義工衷心祝願時晨光早日康復。市民梅仲元（Robert Mui）表示，他為屋崙做了很多好事，不為人知，聽說他的傷勢，感覺很心痛，希望他早點恢復健康。