號召大家站出來 博徹思對虐待長者宣戰

公共服務公告的樣本。（地檢辦公室提供）

舊金山 地檢長博徹思發起公益宣傳活動，打擊對老年社區成員的暴力或騷擾。這項運動敦促受害者、目擊者和其他社區成員前來轉發或是報告所有形式的虐待老人案件。包括經濟虐待、種族針對性的攻擊，以及對老年人的忽視。公共服務公告計畫在華埠 的過境避難所播放，包括英文，中文，西班牙文版本。

博徹思表示，保護老年居民安全，其中一部分是確保他們知道，在犯罪發生時該怎麼做。地檢處不容忍虐待老人在舊金山發生，敦促知道任何針對老年人罪行的人挺身而出。

舊金山地檢處表示，最近發生的幾起備受矚目的虐待老人事件引起了人們的關注，虐待老人事件可能未被報告。老人虐待事件，經常被手機 拍攝並傳到網上，但老人們經常不會報警。這活動旨在糾正人們普遍認為視頻起訴虐待老人案件需要證據。

地檢處指出，老年人通常不願意因他們遭受身體或財務虐待，或由於語言障礙、尷尬、恥辱而導致的其他虐待，與執法部門互動。他們視尋求幫助是軟弱的表現。

舊金山地檢處虐待老人受害者服務中心的麥克奈爾 (Melissa McNair) 表示，希望人們知道，如果他們伸出援手和報告，將得到支持。他們可以幫助保護他人的安全。

她說，舊金山地檢處受害者服務部將協助受害者醫療服務、治療和賠償，以及陪同他們出席法庭聽證會，並提供案例更新訊息。聯邦食品藥品監督管理總局的受害人權益保護協會為受害人服務11種不同的語言，包括西班牙語、粵語和英語。

目擊或經歷虐待老人的受害者可以致電地區檢察官受害者服務部： (628) 652-4100。