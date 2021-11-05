東灣社區悼念華裔議員陳煥瑛：嫉惡如仇的勇士

社區居民4日到陳煥瑛辦公室外悼念。（鄺偉供圖）

阿米達縣首位華裔議員陳煥瑛（Wilma Chan）3日遛狗時，被人開車撞到，不幸去世，得年72歲，震驚東灣政壇、華埠 社區。大批民眾4日晚聚集在陳煥瑛辦公室外，表達哀思。

社區人士表示，陳煥瑛是嫉惡如仇、不趨炎附勢的勇士，敢於為弱勢群體發聲。30多年的政壇生涯，是人民公僕，而非政客。

直言政府精神醫療體制 有擔當

社區人士表示，陳煥瑛是一個嫉惡如仇、不趨炎附勢的勇士，敢於為弱勢群體發聲。（記者劉先進 ／攝影）

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elanie Peng）說，陳煥瑛是真正的勇士，嫉惡如仇，敢於為弱勢群體發聲。她說服其他縣議員，通過勞拉法案。該法案允許法院頒發命令，讓那些在過去三年內由於精神疾病兩次住院治療或兩次被判入獄的人士，或在過去四年內曾對自己或他人有暴力行為或暴力威脅的人士「必須」接受治療。

彭一玲說，勞拉法案會使用政府預算，也要疏通接受精神病患者的治療機構，陳煥瑛在其中出力頗多，很有擔當。沒有她的努力，阿縣也不會啟動輔助門診治療（Assisted Outpatient Treatment）。有一次，陳煥瑛當面指出阿拉米達縣政府體制內的系統問題，說精神健康系統糟糕，沒有好的資源提供給少數族裔。可謂「直言不諱、很有擔當」。

社區居民4日到陳煥瑛辦公室外悼念。（彭一玲供圖）

逆潮流反魚翅法案 不趨炎附勢

東方食品商會發言人周曉濱回憶，十幾年前，民主黨力推AB376法案，禁止在加州 擁有、販售魚翅。時任州長布朗在2011年10月7日簽署法案。法案通過時爭議頗大。環保團體將吃魚翅描繪成虐待動物的角色，主流媒體也被沙魚虐殺的血腥畫面吸引。而實際上，AB376並未從源頭上禁止商業或娛樂性質捕殺沙魚，不准售賣、擁有，相當於不准吃。從2011年以來，每年加州殺死的沙魚有上百噸。

周曉濱記得，當時輿論壓力頗大，很多亞裔政客不敢出聲。陳煥瑛是卸任議會黨鞭，也是第一個寫信反對AB376法案的人。當年美亞正義聯盟聯合舊金山華人 組織，狀告加州政府允許捕撈沙魚卻丟棄魚翅、不許華人使用是有心誤導社會大眾，歧視華人時，陳煥瑛第一時間站出來支持。她清楚的知道，法案只是表面工作，對於保護沙魚沒作用，卻傷害華人。法案不僅讓加州華人不能吃沙魚，還醜化華人，讓人以為華人有陋習，很落後。

周曉濱說，從此事可以看出，陳煥瑛為人正直，如果覺得某事不對，會大膽出聲。不受人左右，不被人收買，有敏銳的政治眼光和絕不趨炎附勢的高尚品格。社區將會永遠緬懷她30多年的貢獻和付出。

支持華埠小商戶 呼籲關注治安

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，陳煥瑛30多年的政壇生涯中，是一位人民公僕，而非政客。陳煥瑛常說，名字中有「煥瑛」，和「喚英」諧音，家庭中希望有個男生，因為傳統華人重男輕女。她作為亞裔，又是女性，從政挑戰頗多，但從不退縮。亞裔社區有需要的時候，陳煥瑛都會站出來。

十幾年前，有父子來灣區購物，父親被人打死。陳錫澎舉辦記者會聲討罪行、呼籲關注治安，陳煥瑛出席記者會發聲。10月初，屋崙華埠舉行北美華人排球邀請賽，陳煥瑛也出席開幕式，希望利用類似的活動，支持小商業在疫情中的發展。

陳錫澎說，最近，屋崙不少商家，被律師起訴，違法「美國殘疾人士法案」（ADA）規定。有華埠商家被迫掏錢賠償上萬元，有商家迫於壓力暫停營業。陳煥瑛得知後，和陳錫澎積極商量，希望從聯邦層面推動改革，讓違反規定的商家，有一個豁免期改造商戶建築設備，以符合ADA規定，避免直接賠錢。

一次交通事故，東灣最具分量之一的華裔民選官員陳煥瑛不幸去世。那些爽朗的話語，那些直言不諱的建言，那些關懷社區的舉動，再也見不到了。