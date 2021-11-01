萬聖節傳憾事 吉爾洛市議員家爆槍擊1死3傷 1嫌落網

吉爾洛市議員阿曼達里茲(圖)家中發生一死三傷槍擊案。警方逮捕19歲嫌犯。(吉爾洛市府官網)

吉爾洛警方已逮補10月30日凌晨吉爾洛市議員阿曼達里茲 (Rebecca Armendariz) 家中槍案兇嫌，19歲吉爾洛男子卡爾德隆 (Benjamin David Calderon)。警方表示，吉爾洛警探11月30日搜索該市Church 街7100號街區後，於31日將嫌犯卡爾德隆押入聖他克拉拉縣監牢 (Santa Clara County Jail)。

一名青少年死於10月30日槍殺事件，另三人受傷。警方尚未公布死者姓名，並指出三名傷者年齡在17歲到19歲之間。案發地點吉爾洛市議員阿曼達里茲住所位於該市Las Animas 大道400號街區，此棟建築面對101號公路，地點是Las Animas 大道較為鄉下的地區。

根據吉爾洛警局，警方於10月30日凌晨12時55分獲報，市區Las Animas 大道400號街區發生槍殺事件。警調人員趕到現場之後，發現案發地點正進行一場龐大的室外派對，有些參加派對人士稱這是慶祝萬聖節 (Halloween)的派對。

警方表示，他們趕到現場前，派對中有人發生衝突，其中至少有一人開槍射擊，結果四人中槍，其中一人死亡，另外三人送往醫院治療。三名傷者中，兩人有性命危險。

舉行派對現場屋主阿曼達里茲10月30日在一項聲明中表示，她仍無法公布有關「Las Animas 槍案」細節詳情。主要原因是全案仍在調查中。她在聲明中強調她全家與警方配合。

阿曼達里茲在聲明中同時說：「很慶幸住在Las Animas 全家人沒有受到傷害，同時為這場悲劇槍案受害人家屬禱告。我們希望吉爾落社區民眾能在適當時候聚集一起，表達我們對10月30日事件受害人及其家屬的支持。」

阿曼達里茲聲明中並沒有透露案發當時，她本人是否有在現場。這是吉爾洛今年第五宗兇殺事件。警官東尼 (Sgt. Lamonte Toney) 表示，他無法透露阿曼達里茲當時是否在現場。

吉爾洛市長布朗克雷 (Marie Blankley) 說，她已對阿曼達里茲表達關懷，並同時為她禱告。

吉爾洛警官東尼表示，警方仍在約談證人，調查事件引爆原因。他指出，受害人背景仍無法對外公布，警方在通知受害人家屬前，將不會對外透露受害人姓名身份。

阿曼達里茲於2020年當選吉爾洛市議員，其背景主要為社區組織，是當地社區活躍人士。她是「社區資源、倡導、服務組織」( CARAS) 創辦人。CARAS是專門籌畫文化活動與倡導服務的非牟利民間組織。