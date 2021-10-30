慶祝世界摺紙日 亞藝博物館展11佳作

摺紙藝術家三原（Linda Mihara）創作的一件夾克。（記者李晗 / 攝影）

為慶祝「世界摺紙日」（World Origami Days），舊金山亞洲藝術博物館 （Asian Art Museum）展出了11件摺紙藝術佳作，放置在大廳內供訪客欣賞。

本次活動由亞太裔傳統文化基金會（APA Heritage Foundation）贊助，這些展品將會在亞洲藝術博物館內停留至11月8日，因此想要一睹摺紙藝術風采的民眾也要抓緊時間。

展出的摺紙藝術品中，有可以穿上身的衣服，高跟鞋，也有紙摺成的魚、鳥等動物，以及一些抽象的形狀等。這些展品來自三位藝術家，其中兩位是男性Goran Konjevod和Robert J. Lang，另一位則是曾經獲獎的女藝術家三原（Linda T. Mihara）。

三原表示，展品中有自己所摺的裙子和夾克，都是可以穿上身的，0號身材就可以。她表示就夾克而言，不同的摺紙技法，在紙張兩面的呈現出來的形態都會有所不同，同時打了燈光透過紙張來看，也會有不同的樣式。同時她的衣服作品也都是一張紙完成，也就是一整件作品都是來自同一張大紙。

摺紙的藝術在英文中就是Origami，源自日語的詞彙。資料研究顯示，摺紙源自中國 ，在近代日本得到較大發展。

亞太裔傳統文化基金會主席、亞洲藝術博物館董事的鄭可欣（Claudine Cheng）表示，很高興能夠將這些摺紙藝術佳作、藝術家和亞洲藝術博物館聯繫起來。「作為基金會的主席，我的目標是創造機會來提高大眾對於亞太裔的認識，並提升大眾對於亞太裔社區的各種藝術形式的了解。」她說。她也寄望能夠繼續成為藝術家與博物館之前的橋樑。

紙摺稱的鳥。（記者李晗 / 攝影）

鄭可欣形容摺紙是一種「非常獨特的藝術形式」，因為不單單是將一張紙從兩端對齊、折疊在一起，而是可以通過技法，創作出複雜、精緻、優雅的藝術品。「這些藝術品都用一張紙，體現了藝術家們驚人的創造力。」

摺紙藝術也在疫情 期間得到發展。鄭可欣說，雖然世界各地都有摺紙藝術家、愛好者，但因為去年的疫情，摺紙獲得了巨大的普及，因為它可以在家裡完成。

更多關於本次展覽、藝術家的信息，可以瀏覽亞洲藝術博物館的網站：https://exhibitions.asianart.org/folded-compositions-in-paper/。