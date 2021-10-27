In-N-Out金山店允室內用餐被查 另外3分店也遭罰

舊金山In-N-Out漢堡店遭民眾投訴違反禁令讓顧客在店內用餐，衛生局再次展開調查。（美聯社）

有民眾舉報，舊金山 唯一的In-N-Out漢堡店又允許顧客在店內用餐。此舉明顯違反衛生局除非In-N-Out同意檢查顧客疫苗 接種卡，否則禁止開放堂食的命令。當局已再次進行調查。

In-N-Out因為違反舊金山防疫 規定未檢查顧客疫苗接種卡，被舊金山衛生局下令只能提供戶外用餐和外賣服務。不過，在接獲民眾投訴指看到位於漁人碼頭的In-N-Out允許顧客在店內用餐後，衛生局已展開調查。

In-N-Out發言人路皮（Kathleen Luppi）表示，舊金山分店所有訂單都是打包好供顧客外帶。他們在門口和每張餐桌上都張貼了告示說明不提供堂食，到目前為止沒有因為讓顧客在店內用餐被開過罰單。

In-N-Out違反舊金山防疫規定的新聞受到全國關注，包括譴責和讚揚。讚揚者包括前副總統潘斯（Mike Pence）。在發出多次警告後，衛生局於10月14日下令關閉位於Jefferson Street的In-N-Out，上周允許它重新提供戶外用餐和外賣服務。

衛生局拒絕透露是否會重新下令這家In-N-Out停業，但表示他們正在做進一步調查，若發現任何違規行為，會採取下一步行動。

In-N-Out位於康曲柯士達縣快樂山（Pleasant Hill ）的分店本周也因為沒有檢查顧客的疫苗接種卡被暫時吊銷營業執照。快樂山In-N-Out之前已經因為違反規定接獲四次罰單，並被罰款1750元。

康縣衛生局發出聲明說：「該企業未遵守加州和地方所有適用的衛生和安全規定，對公眾健康構成直接危害。本局決定暫時吊銷其營業執照。」

In-N-Out首席法律與營運長溫辛格（Arnie Wensinger）26日除了重複稱，要求員工檢查顧客疫苗接種卡「不合理，具有侵略性且不安全」，還補充說：「我們強烈反對政府強迫私人企業歧視上門光顧的顧客。」

目前不清楚康縣是否會比照舊金山的做法，僅允許In-N-Out提供戶外用餐和外賣服務。康縣衛生局僅表示，快樂山In-N-Out「不得開門營業直到危險消除」。

此外，灣區比諾爾（Pinole）和聖拉蒙（San Ramon）的In-N-Out分店也同樣因為沒有檢查顧客疫苗卡收到罰單，聖拉蒙分店25日還被罰250元。