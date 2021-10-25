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大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

大氣河流籠罩灣區 聖他克拉拉縣提供防洪沙包

編譯組╱灣區24日電

大氣河流 (atmospheric river) 24日籠罩灣區，帶來大量雨水。聖他克拉拉谷水利局 (the Santa Clara Valley Water District) 協助民眾預防洪患，於下列五個地方提供沙袋。民眾可領取裝滿沙子的沙袋，或領取空袋子與沙子，因此前往領取沙袋時，最好能夠自行攜帶鏟子：

一、巴洛阿圖：

Embarcadero 路1925號

二、艾爾維索 (Alviso) ：

北一街5030號。地點位於George Mayne 小學後方，入口為小學後方的Wilson Way

三、聖荷西

Senter 路1661號的市中心服務場所 （City Center Service Yard)

四、聖荷西：

聖他克拉拉谷水利局Winfield 倉庫 (Winfield 大道5905號)

五、莫甘山：

El Toro 消防站 (Old Monterey 路18300號)

這些沙袋分發站每周開放七天，每天開放24小時，另外民眾可前往其他19個地點領取空袋子，有關詳情，請上網valleywater.org 查詢。有些地點可能會查居民身份。

聖荷西 灣區

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