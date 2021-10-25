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疫情以來屋崙華埠首家餐廳新開業 活躍人氣

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠10街的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。這是疫情爆發以來、華埠首家新開業的餐廳。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠10街的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。這是疫情爆發以來、華埠首家新開業的餐廳。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠10街261號的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。這是疫情爆發以來、華埠首家新開業的餐廳。越南華僑、餐廳東主阮陳國杰（Ken Nguyen）說，餐廳一周經營六天，從早上10時到晚上9時。目前華埠治安變好，營業時間晚一點，也希望帶動更多人來華埠消費，活躍人氣。

管理華埠互惠區的華埠促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen )、東灣台山同鄉會、華埠社安隊等到場祝賀。

屋崙華埠10街的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠10街的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。（記者劉先進／攝影）

24日中午12時許，鑼鼓喧天，台山同鄉會的醒獅勁舞，人群湧動。 在鞭炮聲中，「Mam Hanoi 」正式開業。同鄉會和華埠社安隊的義工，數十人在餐廳內忙碌，幫助餐廳開張。

阮陳國杰說，在疫情爆發之後，華埠人氣少了一些。考慮到屋崙華埠目前沒有什麼越南餐廳，所以抓住時機開業。餐廳周一休息，周二到周日營業，時間是早上10時到晚上9時，帶動華埠的商業氣氛。為了防疫，餐廳做足準備，要求所有員工完全接種疫苗、戴口罩。另外，隨時清洗消毒，維護良好的衛生環境。「新店開業，最大的挑戰當然是人氣，希望來就餐的客人多一點。」

台山同鄉會主席、華埠社安隊隊長馬作林（右）將無線呼叫機交給餐廳東主阮陳國杰（左）...
台山同鄉會主席、華埠社安隊隊長馬作林（右）將無線呼叫機交給餐廳東主阮陳國杰（左），希望餐廳成為一個社安隊流動崗哨。社安隊也會竭盡全力維護其經營安全。（記者劉先進 ／攝影）

阮陳國杰表示，經過警車入駐、義工巡邏，華埠治安一天天變好。他的開業時間一直到晚上9時，也是想證明給顧客看，「可以來消費，不用特別擔心。」

台山同鄉會主席、華埠社安隊隊長馬作林表示，「Mam Hanoi 」為疫情以來華埠新開業的首家餐廳。當天，同鄉會有50人過來捧場幫忙。希望其開業帶動其他商戶開門營業，甚至形成夜市的潮流，興旺華埠，助力疫情中的經濟恢復。社安隊也將竭盡全力維護其經營安全。

馬作林當天將一個無線呼叫機交給阮陳國杰，教會他使用方法。承諾將餐廳作為社安隊一個崗哨。萬一有突發情況發生，餐廳可呼叫社安隊前後4個崗哨，大家能互相支援、守望相助。

莊錦鎮表示，疫情之中，華埠不少商戶勉力經營，頗為艱難。有一些商戶不堪重負，永久性停業，讓人痛心。這時有新餐廳開業，佩服東主的勇氣，也希望利用華埠互惠區的資源，全力維護華埠治安和清潔，營造良好的商業環境。

屋崙華埠10街的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。這是疫情爆發以來、華...
屋崙華埠10街的越南餐廳「Mam Hanoi 」24日開業。這是疫情爆發以來、華埠首家新開業的餐廳。（記者劉先進 ／攝影）

華埠已成立互惠區，每年針對商戶、住戶等徵收地產評估費。第一年有120多萬資金。由華埠促進會管理。莊錦鎮表示，80萬的資金將用於華埠人行道（sidewalk）計畫。考慮到社區訴求，已決定將安全議題補充到計畫中。「社區非常關注治安，到底如何使用這筆資金，還有待討論。比如，是另外聘請保安巡邏，還是擴大家橋驛社旗下的社區大使計畫，社區可以廣泛提出意見。」

華埠 疫情 越南

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