我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

南灣山區大樹倒下 砸死路過司機

編譯組／聖他克魯茲23日電       
聖他克魯茲縣山區大樹倒下，砸死司機。（電視新聞截圖）
聖他克魯茲縣山區大樹倒下，砸死司機。（電視新聞截圖）

南灣聖他克魯茲山區22日發生一起致命事故。下午1時20分左右，在該縣Felton的東Zayante路上，一棵樹倒在一男子的皮卡車上，導致車輛失控偏離公路並衝上路堤，駕駛身亡。聖他克魯茲縣的加州公路巡警稱，降雨可能導致土壤鬆動。

聖他克魯茲加州警察局公共信息官谷提萊斯（Alyssa Gutierrez）表示，「不能肯定事故原因與下雨有關，但事發地點附近路面十分濕滑」。

然而，當地居民真正的擔憂，是預計本周末將出現的狂風、暴雨、倒下的樹木和危險的泥石流；山區居民現正在為此作準備。谷提萊斯說，最大的危險是倒下的樹木和碎石流。

該縣在周五晚上發布的疏散警告中對「泥石流」的定義是：「快速移動的泥土、岩石、巨石、樹木，有時還有房屋或車輛。泥石流移動速度很快，對在其路徑上的人有致命危險。」

由於強大的風暴即將到來，該縣對去年CZU火災焚燒區及其周圍地區發布疏散令，當地風險評估將根據天氣情形隨時更新。

疏散7步驟

警消部門還分享了有益於疏散的一些步驟，希望民眾事先有所準備：

1.遵循當地官員的指示，包括旅行路線的指示；

2.穿著防護服和結實的鞋子；

3.帶上應急包或災難補給包；

4.鎖好家門；

5.如果接到指示，請關閉水電、瓦斯／燃氣；

6.讓別人知道你何時離開及要去哪裡；

7.如有必要，請提前安置寵物和牲畜。

克魯茲 加州 警察

上一則

荷姆斯案續審：Theranos冒輝瑞之名詐沃爾格林

下一則

灣區多地 接獲山洪暴發預警

延伸閱讀

灣區天雨路滑 山區大樹倒下砸死司機

灣區天雨路滑 山區大樹倒下砸死司機
聯邦核准加強針 數百萬加州人受惠

聯邦核准加強針 數百萬加州人受惠

8旬反核武入獄 賓州修女萊斯91歲高齡逝世

8旬反核武入獄 賓州修女萊斯91歲高齡逝世
朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解

朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解
南灣聖他克魯茲山火 「人為」引燃

南灣聖他克魯茲山火 「人為」引燃

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」