南灣山區大樹倒下 砸死路過司機

聖他克魯茲縣山區大樹倒下，砸死司機。（電視新聞截圖）

南灣聖他克魯茲 山區22日發生一起致命事故。下午1時20分左右，在該縣Felton的東Zayante路上，一棵樹倒在一男子的皮卡車上，導致車輛失控偏離公路並衝上路堤，駕駛身亡。聖他克魯茲縣的加州 公路巡警稱，降雨可能導致土壤鬆動。

聖他克魯茲加州警察 局公共信息官谷提萊斯（Alyssa Gutierrez）表示，「不能肯定事故原因與下雨有關，但事發地點附近路面十分濕滑」。

然而，當地居民真正的擔憂，是預計本周末將出現的狂風、暴雨、倒下的樹木和危險的泥石流；山區居民現正在為此作準備。谷提萊斯說，最大的危險是倒下的樹木和碎石流。

該縣在周五晚上發布的疏散警告中對「泥石流」的定義是：「快速移動的泥土、岩石、巨石、樹木，有時還有房屋或車輛。泥石流移動速度很快，對在其路徑上的人有致命危險。」

由於強大的風暴即將到來，該縣對去年CZU火災焚燒區及其周圍地區發布疏散令，當地風險評估將根據天氣情形隨時更新。

疏散7步驟

警消部門還分享了有益於疏散的一些步驟，希望民眾事先有所準備：

1.遵循當地官員的指示，包括旅行路線的指示；

2.穿著防護服和結實的鞋子；

3.帶上應急包或災難補給包；

4.鎖好家門；

5.如果接到指示，請關閉水電、瓦斯／燃氣；

6.讓別人知道你何時離開及要去哪裡；

7.如有必要，請提前安置寵物和牲畜。