強化保護力 聖他克拉拉縣補強針開打

聖他克拉拉縣提供COVID-19補強針注射服務。（美聯社）

聖他克拉拉縣公共衛生官員柯迪（Sara Cody）和專責疫苗 的芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）醫師在周五（10月22日）的新聞發布會上表示，該縣現在可以為符合條件的居民提供COVID-19疫苗的補強針注射，因為疫苗的保護作用可能會隨著時間的推移而減少，補強針對防止嚴重的住院和死亡非常有效。

「我們特別提醒每個65歲及以上、任何居住在長期護理設施中的長者、以及50歲及以上有潛在醫療狀況的人，接受補強注射。」柯迪說。

建議注射補強針的人群包括：

•所有18歲及以上，在兩個月或更早之前接種嬌生疫苗的人；

•大多數在六個月或更長時間前接受了輝瑞或莫德納疫苗的人；

•那些65歲以上，18歲及以上居住在長期護理機構的人，或50歲以上有潛在醫療狀況的人；

•18歲及以上，有潛在疾病、或在可能增加其接觸風險的環境中工作 的人。

潛在醫療狀況已經擴大到包括超重、高血壓 、糖尿病或抑鬱癥的人。美國疾病控製和預防中心表示，所有補強針都是安全和有效的，無論人們最初接受的是哪種品牌的疫苗，都可以使用。

在聖他克拉拉縣居住、工作或上學的符合條件的人可以通過訪問www.sccfreevax.org，報名參加補強針注射；縣內五個大型和多個較小的疫苗接種點都可以提供補強劑注射，許多接種點還接受上門服務的病人。此外，許多醫生辦公室和藥房也提供補強針注射。

該縣的疫苗接種對公眾來說是免費的，不需要保險，也不檢查移民身份。