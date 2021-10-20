審核過關 舊金山教委罷免選舉定於明年2/15

罷免教委志願者在市政府遞交選民的罷免簽字（記者李怡／攝影）

舊金山 罷免教育 委員的選舉，定在了明年的2月15日，當天也恰好是虎年的元宵節。

舊金山選務處在10月18日（周一）拋出重磅新聞，表示已經完成了選民簽字的審核，即確認了這些簽字的有效性，足以達到舉行罷免教育委員的選舉門檻，宣布將選舉日定在了2月15日（周二）。罷免運動針對的三個教育委員分別是盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）。

消息一出引爆輿論圈。9月罷免州長的事情大家還記憶猶新，舊金山新一輪的罷免浪潮也即將開始。2022年舊金山料將會有四場選舉，包括2月的罷免教委，以及4月可能舉行的罷免地方檢察長的選舉，以及6月和11月的常規選舉。

舊金山聯合學區 的教育委員會在過去一段時間內爭議不斷，觸怒不少家長，因此發起了罷免選舉。其中爭議的焦點包括校園重啟過慢、學區的學校改名風波、名校洛威爾高中（Lowell High）的招生改革、高勵思涉及歧視亞裔的推文言論等，都觸發民眾對教委官員的不滿。

當時罷免一方針對盧佩思、高勵思和莫力加都分別徵集到了超過七萬個簽字，提交給了選務處。發起罷免選舉的門檻大約是五萬左右。這也將會是舊金山自1983年以來首次舉行罷免選舉。1983年當時舊金山舉行了罷免市長范士丹（Dianne Feinstein）的選舉，結果以罷免一方失敗告終。

如果上述三位教委被成功罷免，那麼市長布里德（London Breed）將會有權委任繼任的教育委員。2月15日的選舉中也會選出舊金山的估值官。前任估值官朱嘉文轉任市政府行政官之後，現任的估值官郭華健（Joaquin Torres）必須要參與選舉才能連任。