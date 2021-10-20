我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

審核過關 舊金山教委罷免選舉定於明年2/15

記者李怡 / 舊金山報導
罷免教委志願者在市政府遞交選民的罷免簽字（記者李怡／攝影）
罷免教委志願者在市政府遞交選民的罷免簽字（記者李怡／攝影）

舊金山罷免教育委員的選舉，定在了明年的2月15日，當天也恰好是虎年的元宵節。

舊金山選務處在10月18日（周一）拋出重磅新聞，表示已經完成了選民簽字的審核，即確認了這些簽字的有效性，足以達到舉行罷免教育委員的選舉門檻，宣布將選舉日定在了2月15日（周二）。罷免運動針對的三個教育委員分別是盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）。

消息一出引爆輿論圈。9月罷免州長的事情大家還記憶猶新，舊金山新一輪的罷免浪潮也即將開始。2022年舊金山料將會有四場選舉，包括2月的罷免教委，以及4月可能舉行的罷免地方檢察長的選舉，以及6月和11月的常規選舉。

舊金山聯合學區的教育委員會在過去一段時間內爭議不斷，觸怒不少家長，因此發起了罷免選舉。其中爭議的焦點包括校園重啟過慢、學區的學校改名風波、名校洛威爾高中（Lowell High）的招生改革、高勵思涉及歧視亞裔的推文言論等，都觸發民眾對教委官員的不滿。

當時罷免一方針對盧佩思、高勵思和莫力加都分別徵集到了超過七萬個簽字，提交給了選務處。發起罷免選舉的門檻大約是五萬左右。這也將會是舊金山自1983年以來首次舉行罷免選舉。1983年當時舊金山舉行了罷免市長范士丹（Dianne Feinstein）的選舉，結果以罷免一方失敗告終。

如果上述三位教委被成功罷免，那麼市長布里德（London Breed）將會有權委任繼任的教育委員。2月15日的選舉中也會選出舊金山的估值官。前任估值官朱嘉文轉任市政府行政官之後，現任的估值官郭華健（Joaquin Torres）必須要參與選舉才能連任。

舊金山 教育 學區

上一則

掠奪性訴訟威脅金山華埠 楊馳馬籲修改ADA法

下一則

高價轉賣 催化轉換器竊案去年飆3倍

延伸閱讀

青少年打疫苗 抽金山州大全額獎學金

青少年打疫苗 抽金山州大全額獎學金
「浴火重生」金山華埠街會 鳳凰火扇起舞 慶疫後復甦

「浴火重生」金山華埠街會 鳳凰火扇起舞 慶疫後復甦
華人募款 挺舊金山市長布里德連任

華人募款 挺舊金山市長布里德連任
華非裔聯手 金山美食文化節飄香

華非裔聯手 金山美食文化節飄香
金山室內口罩令 今起有條件放寬 布里德：復甦里程碑

金山室內口罩令 今起有條件放寬 布里德：復甦里程碑

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨