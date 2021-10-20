車停屋崙華埠路邊被偷走催化轉換器 車主損失2000元

屋崙華埠治安最近有起伏，有華人車子停在路邊，結果光天化日之下，被切割偷走催化轉換器。藍天使義工發現後及時提醒不知情的車主。（鄺偉供圖）

屋崙華埠 藍天使 義工巡邏隊隊長鄺偉19日表示，近期華埠治安整體不錯，但還是有少數時間出現起伏。有華人 車子停在路邊，結果早上8時許，光天化日之下，被切割偷走催化轉換器（Catalytic Converter，可提煉貴重金屬出售）。事發時有華人看到，但以為是修車，所以沒有在意，結果讓小偷得逞。估計事主加裝新的轉換器，要2000多元。

鄺偉表示，自從屋崙警局入駐華埠、義工巡邏之後，華埠治安明顯好轉，客流量也在逐漸回升。不過，依然有少數時段，會出現可疑人士和車輛，並有小偷小摸事情發生。

17日下午3時許，藍天使義工在華埠巡邏，步行到9街317號時，發現異常。有華人走到停在路邊的車輛，準備離開。接著，車子啟動，發出轟隆隆的巨響。義工們發現不對勁，仔細一看，才得知車主的催化轉換器（註：轉換器安裝在汽車排氣系統中的最重要的淨化裝置，可以將廢氣中三種主要有害物質轉化為無害物質）被鋸掉偷走。於是趕緊提醒車主，又陪同車主一起報警。不過，因為屋崙罪案飆升，警方人手不夠，接線員要求華人自己到網上提交報告。

屋崙華埠治安雖有好轉，但仍不時有人打砸滋事。（記者劉先進／攝影）

歹徒鑽車底 幾分鐘得手

鄺偉表示，義工詢問得知，車主早上將車子停在路邊。估計再坐上華埠賭場巴士出去，下午才回來。車主離開後，附近有奶茶店顧客發現，有人鑽進車底，貌似在鋸東西，實際上只有幾分鐘的功夫。當時是白天，顧客沒有懷疑，以為對方在修車，所以就走開了。事後回想起來，估計當時是切割轉換器。而加裝新轉換器，估計至少得2000元。

17日中午，還有華人發現，在12街夾Jackson街，一名疑似有精神疾病的非裔用石頭狂砸路邊車輛玻璃。因為目前華埠到處都是停滿警車，藍天使義工連忙報警，警員及時趕到處理。鄺偉表示，類似情況下，警方盡早介入，能避免連環砸車，減少損失。

另外，義工還發現有人踩著共享滑板車，溜到富興中心地下停車庫，行為鬼祟，義工連忙進入停車場將此人驅趕出去，避免事故發生。

鄺偉說，19日，有一穿著風衣的男子跑到華埠商戶鬧事，警員趕過來詢問，此人才灰溜溜離開。男子看上去像有精神疾病，辱罵義工，但看到警察來了，低頭就走，不敢再吵鬧。

鄺偉表示，華埠治安狀況雖然有改善，中午時分客流量普遍增多，但餐飲業還是比較早關門，不能開得太晚。他希望市民別掉以輕心，留意周邊環境。