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海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

米粉、豆油、味精…華人常用食品飆漲逾100%

記者劉先進／屋崙報導
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

隨著後疫情時代的經濟重啟，民眾需求增加，海運價格暴漲，商品價格水漲船高。根據華盛頓郵報、CNBC報導，美國的通貨膨脹率達到了13年來的最高值5.4%，Costco、沃爾瑪、Nike等大型品牌都預計，感恩聖誕假期來臨前，商品還會漲價。

東方食品商會發言人周曉濱表示，海運成本飆升3倍，人民幣對美元匯率提升、美中貿易戰...
東方食品商會發言人周曉濱表示，海運成本飆升3倍，人民幣對美元匯率提升、美中貿易戰等多個因素疊加，導致物價大幅上升。（記者劉先進／攝影）

東方食品商會發言人周曉濱18日表示，從中國運貨來美國的海運成本，以20呎貨櫃箱為例，從去年初疫情前的每箱3000多元，9月底最高飛漲到1萬2000元，10月回落到1萬元左右，也漲了3倍多。人民幣對美元匯率提升、美中貿易戰等多個因素疊加，導致物價大幅上升。華人或餐館常用的米粉，零售價從疫情前的每磅0.69元，上漲到如今的1.69元，增幅145%。豆油、味精、玉米澱粉等，漲幅都是一倍多。

周曉濱經營進口貿易多年，對近來的物價飛漲深有體會。他說，疫情以來，華人或餐廳常用的食品都大幅漲價。每袋1磅（16盎司）的肇慶米粉，疫情前零售價0.69元，美中貿易戰後，漲價近到1元，疫情爆發後，漲到如今的1.69元，漲幅145%。

一桶重35磅的豆油，疫情前零售價是20元，如今漲價到47元。50磅的味精，以前是40元，如今漲價到100元，而且還有錢拿不到貨。50磅的玉米澱粉，疫情以前13元，如今飛漲到26元。上述產品漲價幅度都超100%。 一些品牌醬油，從以前每瓶1.99元，漲到2.99元，漲幅50%。

海運漲+塞港 推升成本

周曉濱分析，漲價原因主要有3個，首先也是最主要的，疫情後重啟經濟，需求增加，海運船隻供不應求，將價格大幅提升。去年疫情剛剛爆發時，20呎的貨櫃海運費，從漲價前3000多元，到9月增到最高的1萬2000元。以米粉計算，一個貨櫃400箱，每箱60包，每包海運成本就要50分。再算上人工等成本，零售價當然要增加149%。

到10月，海運費下滑到1萬左右。周曉濱表示，原因可能是有海運公司大幅漲價獲得暴利，引起了聯邦政府的注意，且被大公司起訴和解，所以有所收斂。

因為屋崙港海運船堵塞，周曉濱的貨物不得不讓船開到洛杉磯港口，再經陸運送到屋崙。他表示，商品需求旺盛，導致整個屋崙和洛杉磯港的進口量都提升20%到30%。海運船隻到了屋崙港後，不能馬上卸貨，必須排隊等候。船隻停靠在海上一段時間，相關維護、水手成本都要增加，加大了海運成本。「中國貨物經過太平洋海運到屋崙，需要3周，有時在海上等待都要2周。」

貿易戰+匯率 助長物價

周曉濱還表示，還有另外2個因素導致拿貨成本增加，即中國人民幣對美元匯率提升，相當於拿同樣的美金，買更少的貨物。再加上中國原材料上漲，不算海運成本，從工廠一出貨成本都要提升15%。

其次，美中貿易戰之後，互相徵收關稅。從美國出口貨物到中國，徵稅成本加到出口商身上，這導致出口商賺錢不多。所以在美國卸貨之後，寧願拿著空貨櫃趕緊回到中國拿貨。總體上，進口到美國的貨物，遠遠多過出口到中國的貨物。海運船隻相當於空著回亞洲，從當地再運貨到美國，船隻來回兩次，卻只有一趟運貨，海運成本也會提高。

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