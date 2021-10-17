非裔男彈弓破車窗 屋崙華埠又現搶案

華人受害者的車窗被劫匪打破。（華埠社安隊隊長馬作林供圖）

東灣台山同鄉會社安隊隊長馬作林16日表示，屋崙華埠 8街夾Webster街15日下午發生一起搶劫。一位華人 女子拿著手提袋上車準備離開，剛鎖好車門。有白車靠近，一非裔男子衝出來，用彈弓針打破華人車窗，搶走手袋。整個過程不到一分鐘。華女 並未受傷。

自從警方增派人手入駐華埠，義工加緊巡邏，華埠治安明顯好轉，這是華埠五周以來首次發生搶劫。警方接到報警後，迅速趕到現場調查。而馬作林和其他兩名義工也開車協助搜尋劫匪。不過劫匪還是逃之夭夭。馬作林表示，聽說女子將貴重物品放在另外一個袋子中，損失不大。社安隊16日特地加派8個年輕人，總計22個義工、分成兩隊在華埠巡邏。

事發時為15日下午3時15分。根據目擊者描述，中年華人女子當時從一商店出來，拎著手提袋，準備駕車離開。上了車、鎖好車門，還沒來得及放下手袋。忽然之間，一輛白車從後方行駛過來，一個非裔男子跑出，手拿彈弓針，輕車熟路的將車窗打破，大力搶走華女的手提袋，然後坐上車逃之夭夭。整個過程非常快速，不到一分鐘。好在華女似乎頗有經驗，並未在手提袋中放太多貴重東西，電腦、iPad等物品放在另一個袋子中，所以損失不大。

警方接到報警後火速趕到現場調查。馬作林和另外兩個義工，也來到事發地，經過目擊者指引，開車到蘭尼學院 (Laney College)，又折回8街，兜了一圈，希望碰到劫匪，但搜尋無果。

馬作林表示，華埠治安一向不錯，這是最近五周以來首次出現搶劫。最近一次大的罪案，發生在8月7日，有人搶劫，華裔青年小李見義勇為，被劫匪開槍擊中，好在傷勢不重，正在恢復中。

馬作林提醒大家，最近一段時間治安穩定，但還是不能掉以輕心，要提高警惕，財不外露，隨時留意周邊環境。從16到18日，社安隊將加派人手、尤其是年輕人巡邏。16日當天，有22人巡邏，包括8個年輕人。義工巡邏時間是從上午10時到下午2時，2時之後，還有部分義工留守。