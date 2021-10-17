密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達 （Milpitas）大華超市所在的環球廣場商場（Milpitas Dquare）15日下午驚傳警匪槍戰，一名男子開著贓車被警方車牌辨識系統發現，警察 上前攔查。沒想到男子竟突然向警員開槍，警員也立即予以還擊，雙方激烈交火，最後警方制伏嫌犯，並將其從車中拉出，送上救護車。當時正值周五下午3時許，商場內有不少民眾，聽到連傳槍響隨即四處躲避，環球廣場也被警方封鎖至深夜。

警方表示，開槍的男子是白人男性，整起案件的詳情還在調查之中。目前尚不能透露嫌犯的背景，以及是否涉有其他案件。但警方也呼籲，知情人士請向警方聯繫。

據當日在現場的張先生表示，當時商場原本一如往常，有不少人在購物，沒想到後來突然聽到連串的槍響，氣氛肅殺。有些民眾趕緊找掩護，另外也有些人開始拿起手機拍照片與視頻。多數人被突如其來的槍戰嚇到，大家都在猜想到底發生什麼事情。

雙方交火時 民眾就地找掩護

依照現場視頻顯示，雙方交火時槍聲連串，氣氛相當緊張。有民眾就地躲在車子、建築物柱子的後面，甚至還有人躺在景觀魚池後方找掩護。

由於槍戰的地點很接近銀行，一度傳言是搶銀行的嫌犯與警方交火。另外也一度有人稱是廣場內的搶劫引起警匪將戰。不過警方確認後，嫌犯是駕駛贓車被攔檢之後向警方開火，引發槍戰。

密爾比達警方表示，嫌犯向警方開槍後，警方立即予以還擊。後來警方將中槍的嫌犯從車內拖出，並予以急救送醫。警方目前沒有公布當日雙方各開了多少槍。不過，與嫌犯交火的警察以及附近的民眾都沒有人受傷。警方並未公布嫌犯的傷勢，但據側面了解，嫌犯中槍的部位包括頭部。

有民眾正好在現場，拍下了視頻。（視頻截圖）

警大聲要求：找間店內躲起來

剛好在現場的華人 Ted表示，當時他帶著兒子要去廣場買奶茶，一下車就被幾名拿著長槍的警察大聲要求「快去找間店內躲起來」，還沒下車的兒子也被場面嚇傻。

雖然沒有警方民眾受傷，但據稱槍擊案現場附近有不少的車子遭流彈波及，後續正在處理中。密爾比達環球商場是著名的華人商場，附近老居民指出，該商場雖零星有破窗竊盜與搶案，然而平時鮮少發生重大治安事件。上一次的重大案件，應該是多年前華人珠寶行的持槍搶案。