灣區油價大漲 年飆35.2% 創下8年新高

灣區油價持續高漲，無鉛汽油價格創八年最高。 （美聯社）

13日發布的新政府報告顯示，灣區 的汽油價 格在9月份飆升到了天價水平，這是通貨膨脹繼續困擾該地區的一個暗示。

聯邦勞工統計局當天報告說，基於該聯邦機構編制的價格指數 ，灣區無鉛汽油的價格在截至9月的一年時間裡飆升了35.2%，令人吃驚；而2021年到目前為止，汽油價格已經上漲了36.4%。

疫情期間低迷的經濟活動及車輛駕駛減少引發了2020年期間灣區汽油價格的大部分驟降；在2021年，汽油價格開始隨著經濟活動和車輛出行的上升而回升，但年初小幅上漲已經變成了長期的激增，有望助長普遍的通貨膨脹。

一些專家指出，2021年的汽油價格與2020年相比升高並不奇怪，因為去年的價格因冠狀病毒而暴跌。但在將2021年與2019年進行比較時，就不能提出同樣的論點。2019年被認為有關聯，是因為那是最後的一整年經濟健康，沒有與冠狀病毒相關的疾病。

與2019年相同月份公布的汽油價格相比，2021年期間灣區的汽油價格遠遠升高了：灣區9月的汽油價格比2019年9月高出20.2%，8月的汽油價格指數比2019年8月高22.6%，7月的指數顯示兩年來的增幅為16.1%。

根據勞工局的價格指數分析，今年到目前為止，灣區的平均汽油價格是2013年以來最高的。

在聯邦政府目前的天然氣價格報告中，大約唯一的好消息是，9月份35.2%的年度增長並不像2021年早前那些月份的年增長速度那麽嚴重：8月汽油價格的年度增幅為36.9%，7月為38.4%，6月為41.6%，5月為46.3%；5月為2021年迄今為止最高的年度增幅。