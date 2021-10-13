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金山市長布里德推動新政 聚焦減少車輛、增加住房

記者李晗 / 舊金山報導
布里德市長特別來到華裔聚居的日落區的Noriega街3700號，宣佈「汽車到住房」（Cars to Casas）的立法。（記者李晗 / 攝影）
布里德市長特別來到華裔聚居的日落區的Noriega街3700號，宣佈「汽車到住房」（Cars to Casas）的立法。（記者李晗 / 攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）宣佈一項新政，將加快在「汽車相關」（auto-centric）的土地上住房開發案的建設，以達到減少車輛、增加住房、保護環境的目的。

所謂的「汽車相關」的土地，指的就是加油站、停車場、洗車店、修車行等。這些地點如果已經廢棄空置、或者是有開發商想要買下來，在土地上重新蓋房子，原本都需要經歷繁瑣的行政手續，尤其是需要獲得一個「有條件使用」（Conditional Use）的城市規畫、土地規畫許可。這個過程可能就要10到18個月。因為「有條件使用」的許可申請，允許附近的居民提出上訴，因此就要召開聽證會等，整個過程就會非常冗長。

布里德的新法案，就是將上述的繁瑣過程簡化，加快住房建設。同時也鬆綁了一些規畫法例，將部分土地原本只允許蓋一個住房單位的法規，改為可以蓋四個住房單位。

10月12日，布里德特別來到華裔聚居的日落區的Noriega街3700號，靠近Ocean Beach海邊，宣佈了這個「汽車到住房」（Cars to Casas）的立法。之所以選擇這裡來舉行發佈會，就是因為Noriega街3700號現在是一棟12個單位的公寓樓，原本該處是一個加油站。而公寓樓的一樓則是本地知名的連鎖超市Gus's。

布里德說，住房政策就是應對氣候變化的政策。「我們正處於關鍵時刻，」她說，「由於我們無法解決住房危機，人們現在變得無家可歸，家庭難以留在我們的城市居住，因為我們沒有為他們建造足夠的住房。」她強調這個新法可以讓舊金山成為一個「以人為本」（first and foremost for people）的城市。

州參議員威善高（Scott Wiener）、眾多支持高密度住房建設的倡導者「Yimby」代表以及環保團體代表出席了活動。

目前法案將會影響舊金山多少的土地尚且未知，因為「汽車使用相關」的定義較為寬泛。同時這個所謂的新政，其實就是一個「法案」，也需要在市議會內獲得過半議員的支持才能通過，成為正式的法律。

汽車 舊金山 加油站

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