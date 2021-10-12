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研究：新冠病毒可能對人腦造成認知障礙

編譯組／灣區11日電
研究發現，新冠病毒會對人腦造成影響，造成認知失調。（Getty Images）
研究發現，新冠病毒會對人腦造成影響，造成認知失調。（Getty Images）

墨里森（Cliff Morrison）最近在開車時突然覺得自己迷失在森林裡，停車後仔細環顧，才明白自己只是身在離家不到1哩的林蔭大道上，這才想起他出門是為了去郵局寄信。

70歲的墨里森並非失智，而是感染了新冠病毒。

自從2020年4月確診新冠肺炎以來，在醫療單位擔任管理工作的墨里森經歷過四到五次短暫的迷失方向，最近一次是在勞工節前後，而且都是在離家很近的地方。墨里森現在已經不會再被同樣的狀況嚇到，只是感到好奇，他的醫師也是。

在感染新冠病毒後的幾個月裡，墨里森走路時必須扶著牆壁，因為他老覺得自己是橫著走路。他同時遭受頭痛、健忘、頭暈和情緒波動的折磨，讓他前一分鐘大喊大叫，下一分鐘說哭就哭。

舊金山加大神經學醫師赫爾穆斯（Joanna Hellmuth）說：「有一些病毒會在健康的人身上造成認知問題，新冠病毒顯然是其中一種。」

牛津大學一項研究最近提出了令人憂慮的看法：新冠病毒不僅會使大腦萎縮，還會減少大腦皮質（gray matter）厚度，損害與嗅覺有關的組織，並導致60多種重要器官產生長期變化。

這項於8月18日發表的研究報告雖然還未獲得同行審閱，但已引起人們的注意，因為這項研究對同一群人感染新冠前後所做的數百次大腦掃描進行了比較。在這785名參與者中，有401人在第二次掃描前被檢測出感染了新冠病毒，提供研究人員一個可以了解大腦會因為新冠病毒發生哪些變化的機會。

令人震驚的是，研究發現，無論是出現重症住院還是只出現輕微症狀的新冠患者，他們的大腦都出現了變化。

德州農工大學（Texas A&M University）認知神經科學家柏納德（Jessica Bernard）說：「一般人隨著年齡增長，大腦的皮質體積或厚度發生變化是正常的，但新冠患者的變化比正常情況要大。」

柏納德指出，受新冠病毒影響的大腦區域都與「嗅球」（olfactory bulb）有關。嗅球會將訊號從鼻子發送到大腦， 還連接海馬體所在的顳葉，而海馬體正是掌管大腦記憶和認知的關鍵部分。柏納德不願意對這項初步研究做出結論，但她表示，有其他研究指出嗅覺減弱與阿茲海默症之間有一定程度的關聯。

此外，史丹福大學對13項研究進行分析後也發現，15%到36%的新冠倖存者有記憶喪失、認知障礙和注意力不集中的問題。

史丹福大學 檢測 失智

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