舊金山放寬口罩禁令 有人歡呼 有人拒摘

民調工作人員，在華埠戴著口罩與業主交談，金山市民普遍支持戴口罩，但是疲倦感也在上升。 （記者李怡／攝影）

舊金山 將於10月15日放寬對某些室內空間的口罩 要求，將允許人們在其中一些地方不戴口罩，此項規定不包括餐館和酒吧、適用於體育館、辦公室、大學教室和其他舉辦100人或以下聚會的場所，前提是每個人都接種了疫苗 且沒有12 歲以下的兒童在場，當地病例和住院人數在下周保持穩定或下降。對於該規定舊金山市民喜憂參半，各有各的顧慮和考量。

企業開心 健身業促宣傳

舊金山的企業主為當地放寬的口罩規定而歡呼。對於之前一直反對口罩禁令的市民來說，對於摘掉口罩終於有了希望，之前讓他們感到沮喪和絕望的是，他們不知道何時才能脫掉口罩，給生活帶來了無望感。摘口罩的消息無非是絕望中的一抹光亮。加州大學舊金山分校傳染病專家莫妮卡甘地博士說，「設定了一個接觸口罩禁令的時間點，對於大眾和公共衛生部門來說都是利好的消息，至少讓市民們知道有努力的方向」。

醫師：室內空氣應流通順暢

華埠衛生局分局長白幹榮（Sunny Pak）表示，要不要持續口罩令，就要視乎病毒傳播的危險性的高或低。他說，「如果確保了現場的人士都已經100%完全接種疫苗，那麼傳播的機會小，口罩令的確是可以放寬。還是需要對室內環境有一定的要求，最好是在室內空氣流通順暢，且人數不多的時候，病毒傳播的機會也會小很多，因此不需要戴口罩」。

代表近100家社區健身房的MX3 Fitness的共同所有人兼 SF Fitness Studio Coalition 的發言人戴夫·卡拉克 (Dave Karraker) 稱，「舊金山的口罩寬鬆規定，對健身行業來說是一個令人難以置信的好消息。從於舒適度考慮，在過去的一段時間裡，健身房的口罩要求讓顧客避而遠之，因為沒有人喜歡戴著口罩做有氧運動」。他說，「對於第二點，體育館老闆希望城市領導人發起一場公關活動，以明確在滿是接種疫苗的體育館鍛煉是安全的，僅僅解除授權是不夠的」。

反對者：連續零紀錄才不戴

對於反對摘下口罩的市民，主要是擔心病毒的強勢傳播，沒有信心只靠自己的免疫系統就能抵擋。在採訪中這些市民透露，除非舊金山出現連續零感染的紀錄，否則不會摘下口罩。

灣區取消戴口罩強制令的標準適用於阿拉米達、康曲柯斯達、馬連、納帕、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉和索諾瑪縣，根據加州規定，未接種疫苗的人在幾乎所有公共室內環境中都必須繼續戴口罩。

解除口罩禁令授權的三個標準是：該縣必須達到疾病控制和預防中心定義的中等傳播水平；必須具有當地衛生官員定義的低住院率；必須至少為總人口的80%接種了疫苗，或者在5-11歲兒童有資格接種疫苗後等待八周。根據CDC的定義，所有縣目前都具有「大量」或「高」水平的本地傳播。