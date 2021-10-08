強制室內戴口罩 臉書、Google暫不考慮解禁

臉書、Google兩大科技巨頭暫不考慮改變口罩政策。(美聯社)

舊金山 計畫將於下周取消室內口罩 要求，但灣區最大兩家公司臉書(Facebook)與Google，並未計畫改變現存口罩強制令。臉書發言人梅耶爾(Chloe Meyere)表示，公司目前口罩政策仍持續存在：所有員工都必須配戴口罩，無論他們是否已接種疫苗 ，直到未來有另行通知為止。

舊金山將於下周取消室內辦公室的口罩要求，前提是室內每個人都必須接種疫苗。但是，兩大科技巨頭臉書與Google皆表示，他們的辦公室口罩政策不會有立即改變。Google發言人艾瑞克森(Lora Lee Erickson)也表示，公司現存口罩政策將不會改變。

臉書與Google自今年7月開始要求在公司園區上班員工，必須接種疫苗。自此開始，許多其他公司也開始有類似強制接種疫苗政策，包括聯合航空(United Airlines)、微軟(Microsoft)、花旗集團(Citigroup)。不過，臉書與Google兩家公司拒絕透露有多少比例員工已接種疫苗。

舊金山目前仍是美國各大城市中、員工返回辦公室上班速度最緩慢的城市之一。根據管理辦公室大樓鑰匙卡刷卡系統公司「Kastle」統計，截至上周，舊金山都會區僅有22%員工重返由Kastle管理的辦公大樓工作。舊金山是Kastle公司追蹤十個主要城市中、員工重返辦公室比例最低的城市，聖荷西公司員工重返辦公室比例則為26%、排名倒數第二。

放寬口罩強制命令，期望能刺激更多員工返回辦公場所。

「灣區委員會」(Bay Area Council)發言人傑弗瑞斯(Rufus Jeffris)表示，取消口罩要求，顯示大家在對抗近來Delta變種病毒確診病例激增的情況，取得不錯的進展。強力推動每人都接種疫苗，也取得成效。鑒於過去的經驗，將不會就此宣布勝利，但種種跡象透露出希望。臉書、Google等科技公司也是委員會成員，傑弗瑞斯說，目前尚未聽到有成員公司已開始考慮進行員工重返辦公室，相信大部分雇主會謹慎推動重返計畫。

根據舊金山主計長辦公室8月份經濟總覽發現，Delta變種病毒阻礙城市部分復甦、辦公室出勤情況、外出時間與小型商業營運意願下降。