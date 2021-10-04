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過去十年…加州10%土地遭野火肆虐

編譯組／灣區綜合電
加州野火規模近年來不斷擴大，數據顯示，過去十年，加州有1270萬畝地被焚燒過，代表每10畝地就有1畝被燒，是上一個十年的兩倍。（美聯社）
加州野火規模近年來不斷擴大，數據顯示，過去十年，加州有1270萬畝地被焚燒過，代表每10畝地就有1畝被燒，是上一個十年的兩倍。（美聯社）

加州野火規模近年來不斷擴大，數據指出，加州史上前十大野火有九場發生在過去十年裡，其中八場發生在過去四年裡。

聖荷西州大火災氣候實驗室（Fire Weather Lab）主任克萊門茲（Craig Clements）說：「這是所有因素綜合造成的，包括氣候變遷、數十年來實施的滅火政策、乾旱等。」

火場面積大於10萬畝的野火被專家稱為「超級火災」（megafire），過去十分罕見，但近年愈來愈普遍。克萊門茲說：「我認為，這種趨勢將持續，因為加州有很多易於起火的地方。」

加州過去一世紀實施的滅火政策讓森林變得濃密，因為森林沒有定期放火減少密度和可燃物，因此無論是由閃電、掉落的電線或其他原因造成的火災，都會燒得比過去更猛烈、更炙熱。

此外，在加州經歷過2012年到2016年的乾旱後，去年再度進入乾旱狀態，北加州過去兩年是自1976年以來最乾燥的時期，缺少雨雪讓植被乾燥得非常危險。氣候變遷讓氣溫升高，特別是夜晚，而夜晚過去通常是救火工作可以取得進展的時間。

數據顯示，過去十年，加州有1270萬畝地被焚燒過，代表每10畝地就有1畝被燒，是上一個十年的兩倍。

紅杉國王峽谷國家公園（Sequoia-Kings Canyon National Park）總監喬登（Clay Jordan）27日說：「極端狀況讓我們看到許多舊策略無法有效發揮作用。」

7月13日爆發的加州史上第二大野火「迪克西山火」（Dixie Fire）目前還在燃燒，焚燒的土地面積已超過96萬畝，是洛杉磯市面積的三倍，聖荷西市的六倍。好消息是，這場已燒毀布特縣（Butte）、普魯默斯縣（Plumas）、沙斯達縣（Shasta）、特哈瑪縣（Tehama）和拉森縣（Lassen）共1329座建築物的大火94%已受到控制。

10月通常是加州最危險的火災月份之一，因為植被此時最乾燥，從東吹向海洋的焚風，北加州稱為狄亞布洛風（Diablo Winds），南加州稱為聖塔安娜風（Santa Ana Winds），會加劇火勢延燒。

聯邦政府擁有加州57%的森林，加州政府擁有3%，私人擁有40%。加州州長紐森（Gavin Newsom）已呼籲國會撥出更多經費供西部各州進行策略性焚燒工作減少森林密度和可燃物，並採取更多行動擴大再生能源、解決造成氣候變遷的原因。

加州 氣候變遷 聖荷西

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