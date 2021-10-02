邱信福將任市府律師 對抗仇亞是重要課題

邱信福（右）獲得市長布里德（左）委任，出任市府律師。（記者李晗／攝影）

舊金山 將迎來首位亞裔 的市府律師（City Attorney）——現任加州 議員、哈佛法學院畢業的邱信福（David Chiu）預計將會在11月初正式上任。然而在目前的仇視亞裔（Asian Hate）浪潮中，邱信福作為首位亞裔的市府律師，能夠做什麼？

市府律師是舊金山全市民選官員，代表市長、議會的官方律師，等同舊金山市府的最高法律顧問和代表律師。

邱信福表示，非常榮幸能夠成為首位亞裔的市府律師。至於應對仇亞浪潮，他表示「我自己也在想這個問題，這也是我進入市府律師辦公室之後會研究的問題」。他說，市府律師的職責不包含執行犯罪法律的訴訟，因為那是地方檢察長（District Attorney）的職責。

但是他說，市府律師部門能夠與其他的部門合作，一起制訂一個全方面的對應方案，來解決亞裔仇恨犯罪的問題。他表示，自己還沒有和市府律師團隊溝通，但是那會是他的一個重要的工作內容。邱信福強調，自己在加州議會時期也推動了許多的立法和撥款，支持亞裔社區。

在市長布里德（London Breed）宣布了任命之後，邱信福回憶了自己為了投身政治、追求公義：正是因為一宗讀書時代的亞裔仇恨的事件。他說，在他大學期間，曾經得知了附近一所大學的亞裔學生遭到足球運動員霸凌，被叫歧視亞裔的稱呼。但是這些足球運動員並未有被校方懲處，令邱信福倍感憤怒，從此立志報考法學院，投身政治。

邱信福身上背負了許多個「首位」亞裔。除了是第一個亞裔的市府律師之外，他是首位舊金山的亞裔的市議會議長，同時也是首位亞裔出任華埠選區的市議員和加州眾議員。