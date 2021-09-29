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含芬太尼、冰毒「假處方藥」激增 原材料來自中國

記者李雪／綜合報導
一些含有芬太尼和冰毒的假處方藥在市場出現。（DEA）
一些含有芬太尼和冰毒的假處方藥在市場出現。（DEA）

聯邦緝毒局（DEA）27日發布公共安全警報提醒民眾，一些含有芬太尼和甲基苯丙胺（冰毒）的假處方藥在市場出現，致死率和供應量都驚人地增加。這些藥物大多在墨西哥製造，其化學原材料來自中國。

這是DEA六年來第一次發布公共安全警報，因為全國內的假藥激增速度前所未有，該局希望提高公眾認識。公告表示，這些假藥已被美國各州緝獲的數量是空前的多。今年迄今查獲的假藥超過950萬粒，比過去兩年總和還多。DEA的實驗室測試顯示，一些含有至少2毫克芬太尼的假藥數量急劇增加，而這被認為已是致死劑量，該劑量小到可以放在鉛筆尖上。

芬太尼的致死劑量極小，可以放在筆尖上。（DEA）
芬太尼的致死劑量極小，可以放在筆尖上。（DEA）

這些假藥由犯罪毒品網絡非法製造，外型看來像真正的處方鴉片類藥物，或者興奮劑，如安非他命(Adderall)。而這些假處方藥隨處可見，並且經常在社交媒體和電子商務平台上出售，任何擁有智能手機的人都有可能獲得，包括未成年人。

緝毒局長Anne Milgram表示，「美國正面臨前所未有的因非法製造的芬太尼和甲基苯丙胺而導致的過量死亡危機。含有這些危險且極易上癮藥物的假藥，比以往更容易獲得、也更致命。DEA實驗室分析顯示，五分之二含有芬太尼的假藥丸，含有潛在致死劑量。DEA正在集中資源打擊造成最大傷害，並對美國人的安全和健康構成最大威脅的暴力毒販。」

一些含有芬太尼和冰毒的假處方藥在市場出現。（DEA）
一些含有芬太尼和冰毒的假處方藥在市場出現。（DEA）

該局公布的統計顯示，以南加州人口最多的三個縣，洛杉磯縣、橙縣和河濱縣為例，該局發現芬太尼在每個縣都越來越多地與毒品致死相關。2019年三縣所有毒品導致的死亡人數為2324，其中涉及芬太尼的有755個，占總數33%。但到了2020年所有毒品導致的死亡人數為3702，比2019年增加59%，其中涉及芬太尼的有1887，占總數51%。

在大洛杉磯地區，DEA洛杉磯分部在2020年獲得約121萬7000片假藥。而今年，僅在2021年前六個月就獲得估計123萬片懷疑含有芬太尼的藥片。該局表示，絕大多數帶入美國的假藥，都是在墨西哥生產，而中國為墨西哥生產芬太尼提供化學材料。

如果民眾知道有人因藥物導致死亡，受到個人損失，且希望在洛杉磯獲得執法援助，可以給該局發電子郵件：[email protected]

美國 毒品 洛杉磯

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