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柏克萊加大對面 將建17層商住樓

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大校園對面，將建造一座17層的混合用途、包含商業和住宅的高樓。（取自發展商設計申請書）
柏克萊加大校園對面，將建造一座17層的混合用途、包含商業和住宅的高樓。（取自發展商設計申請書）

柏克萊加大校園對面，將建造一座17層的混合用途、包含商業和住宅的高樓。大樓有283個單元，包含16戶提供給極低收入居民的可負擔房，預計居住800人，大樓還有1萬多平方呎的商業空間。建設公司Core Spaces還計畫向柏克萊可負擔住房基金提供1000萬資金。

總部設在芝加哥的Core Spaces公司，以在全國各地大學城建造大型公寓樓而聞名。公司在9月初提交了建設計畫。根據計畫，這層商住樓位於Center街和Oxford街路口，名為柏克萊加大校園中心（Hub on Campus Berkeley），高度不超過180呎。如果被市議會批准，將是柏克萊2012年市中心地區規畫說允許的最高建築。該地區與本來就有餐館和咖啡館。

大樓有283個單元，包含16戶提供給極低收入居民的可負擔房，預計居住800人。（...
大樓有283個單元，包含16戶提供給極低收入居民的可負擔房，預計居住800人。（取自發展商設計申請書）

根據Core Spaces的建設草案，這座混合用途建築，一樓為零售商業和餐廳，面積是1萬164平方尺，估計容納3到7家商業。二樓到17樓是住宅區，共283個單元，其中16單元為面向極低收入家庭的可負擔房，提供給收入低於地區中位數一半的租戶。以替換建設地點原本有的16戶租金管制公寓La Loma。但建設方沒有說明，這16個單元是否優先提供給原公寓居民。預計公寓樓可容納800人。

據悉，這座大樓將以交通為導向，附近有多條公交線路和柏克萊市中心捷運站，有63個停車位。利用其優越的交通條件，項目將為員工和每個單位的租戶提供無上限的當地公車票或同等票價資金，提供無捆綁的停車場（在購買或租賃商業或住宅用途的同時，單獨出售或租賃停車位）。大樓有超過300個自行車停車位，以及一個自行車維修點。租戶可以步行、騎自行車或乘坐公交、捷運上學、工作等。

建設公司表示，項目將提供大量的社區利益，這些利益將在與市府協調後確定。比如，向柏克萊的可負擔房基金撥款1000萬。大樓為綠色建築，預計將達到非營利性的美國綠色建築委員會（US Green Building Council）認證的金級標準或同等標準。大樓配備高效的全電力建築系統，符合要求的現場雨水管理，以及可減少人均用水量的低流量裝置。該項目將為街道和開放空間改善基金做出貢獻。項目將向街道和開放空間改善基金捐款，以擴大市中心的行人和開放空間基礎設施。

柏克萊市中心地區規畫，允許市中心建造三座高達180呎的新建築。此前，有發展商據此申請在Harold Way 2211號建設大樓，但最終流產。此前三年，各方對此項目爭議頗大，在37次城市會議上進行辯論，並受到反對者訴訟的挑戰。發展最終在2020年初取消計畫，理由是城市官員希望批准項目附帶的社區福利方案成本問題。另一個新的發展商於7月提交了在相關地塊開發8層樓的計畫。

另外兩個180呎高的項目已經在市中心推進。一個是位於Shattuck Ave 2129 號的酒店。而另一個位於Shattuck路和Allston Way的項目，在2019年獲得批准。

柏克萊市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）說，希望確保受該項目影響的企業和租戶得到補償，並且在建設過程中被拆除的可負擔房得到替換。在離校園這麼近的地方有學生住房，解決了城市的一個真正的關鍵需求，並有助於增加社區其他人的住房供應。

柏克萊加大 低收入 捷運

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