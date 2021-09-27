躺街道拒離開 非裔男揮拳 華埠社安隊及時攔阻

屋崙華埠附近，有非裔大漢躺在街道上，造成安全隱患。台山同鄉會社安隊出面勸說，男子居然要打人。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會主席馬作林26日表示，華埠 25日出現一起安全隱患。有身材高大的非裔 大漢躺在公交站附近的街道上，影響安全。同鄉會社安隊上去阻止，此人握緊雙拳想打人，被三個隊員攔住。警方最終將其逮捕。

25日下午1時20分，社安隊巡邏到華埠8街夾Broadway街路口、71號公車站附近，看到一名身強體壯的非裔男子，橫躺在街道上，不肯離開。因為路上車輛多，且為公交車乘客上、下的關鍵地點，義工上前，很禮貌的勸說他站起來、到候車廳椅子上就坐。此人多番拒絕。社安隊隨即報警，並繼續勸說男子。

沒想到他站起來，握起雙拳準備打人。馬作林和另外兩個義工前後包抄，將其圍住，防止他暴起打人。接著，警車、消防車等車輛相繼到達，將男子逮捕。一名到達現場的警員，會說台山話。和隊員溝通頗多。這名警員誇獎義工處理及時，緩解潛在的危機。

馬作林表示，此人貌似精神有問題，看裝扮像遊民。如此四仰八叉的躺在街道上，還是頭一回看到。當時有女子和孩子在等車。路面車流繁多，確有安全隱患。就在警方將其逮捕1分鐘後，一輛公交車到達，好在都平安無事。

警方和華埠社安隊合影。（馬作林供圖）

馬作林說，近期屋崙 警局加強巡邏，華埠平安無事。在26日當天，還有2名會說粵語的警員巡邏，不斷和義工打招呼。

屋崙警局華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，因為警局巡邏和華埠社安隊、藍天使義工巡邏，華埠8月到9月只有一起搶劫。整個9月沒有搶劫發生。警方目前是加班巡邏，一旦經費用完，可能會撤掉巡邏警力。希望到時有常規的、以前在華埠駐守的巡警回歸。

考慮到屋崙警局巡邏期限未定，即將競選連任的阿拉米達縣警長埃亨（Greg Ahern）上周到華埠承諾，同意在警局之外增加執法行動，將永久性的安排一批警員，在包含華埠範圍內公路880走廊巡邏，其中會部署說中文的副警長，保護社區安全。尤其是每月的1日到15日，會在銀行、商戶等可疑人士高度活躍的範圍和時間內巡邏，比如在早上11時、下午商戶打烊時巡邏。